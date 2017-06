Thomas Fabbiano entra nel main draw di Wimbledon: “Entrare direttamente nel Main Draw del torneo più prestigioso al mondo è una novità assoluta per me”

Bellissima notizia da Londra. Thomas Fabbiano parteciperà per la prima volta al torneo di Wimbledon. L’azzurro è entrato nel main draw e non dovrà dunque passare attraverso il tabellone di qualificazione. Queste le dichiarazioni di Tommy sul suo sito www.thomasfabbiano.it:

“Entrare direttamente nel Main Draw del torneo più prestigioso al mondo è una novità assoluta per me. Tutto questo arriva nel mio miglior momento della stagione su una superficie in cui mi sto trovando a mio agio ogni giorno sempre di più. Faró il possibile per arrivare in formissima per l’inizio del torneo!”

Thomas è entrato perchè due wild card per il tabellone principale non sono state assegnate.

Daniel Evans risulta ad ora ancora inserito nel tabellone.