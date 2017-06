Combined Eastbourne: I risultati con il live dettagliato della prima giornata. Francesca Schiavone supera le qualificazioni

Francesca Schiavone ha superato le qualificazioni del torneo Wta Premier di Eastbourne.

Ieri dopo esser iniziato in ritardo proprio a causa del maltempo, l’incontro fra la 36enne milanese, numero 73 Wta ed ottava testa di serie delle quali, e la statunitense Lauren Davis, numero 27 del ranking mondiale e numero uno del seeding cadetto, è stato interrotto per pioggia sul punteggio di 63 0-1 in favore dell’azzurra. La Schiavone ha vinto la prosecuzione in tre set con il risultato di 63 06 61.

Combined Eastbourne – 1° Turno Quali – TDQ M. – TDQ F. – 1° Turno Md

Centre – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Carla Suárez Navarro vs Ekaterina Makarova



WTA Eastbourne Carla Suárez Navarro Carla Suárez Navarro 6 6 Ekaterina Makarova Ekaterina Makarova 3 1 Vincitore: C. SUAREZ NAVARRO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 E. Makarova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 E. Makarova 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 C. Suárez Navarro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 E. Makarova 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Makarova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Suárez Navarro 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 E. Makarova 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 C. Suárez Navarro 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Makarova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Suárez Navarro 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 E. Makarova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Suárez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. Lesia Tsurenko vs [WC] Heather Watson



WTA Eastbourne Lesia Tsurenko • Lesia Tsurenko 0 2 Heather Watson Heather Watson 0 5 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Tsurenko 2-5 H. Watson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Tsurenko 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 H. Watson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Tsurenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 H. Watson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 1-1 H. Watson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

3. Mirjana Lucic-Baroni vs Monica Niculescu



Il match deve ancora iniziare

4. Ana Konjuh vs Qualifier

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Lauren Davis vs [8] Francesca Schiavone



WTA Eastbourne Lauren Davis [1] Lauren Davis [1] 3 6 1 Francesca Schiavone [8] Francesca Schiavone [8] 6 0 6 Vincitore: F. SCHIAVONE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 F. Schiavone 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 40-30 df 1-5 → 1-6 L. Davis 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 L. Davis 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 1-2 → 1-3 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 L. Davis 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 F. Schiavone 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Davis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 3-4 → 3-5 L. Davis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Schiavone 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 L. Davis 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 F. Schiavone 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

1 Aces 35 Double Faults 665% 1st Serve % 61%25/44 (57%) 1st Serve Points Won 27/41 (66%)10/24 (42%) 2nd Serve Points Won 11/26 (42%)3/8 (38%) Break Points Saved 2/6 (33%)11 Service Games Played 1114/41 (34%) 1st Return Points Won 19/44 (43%)15/26 (58%) 2nd Return Points Won 14/24 (58%)4/6 (67%) Break Points Won 5/8 (63%)11 Return Games Played 1135/68 (51%) Total Service Points Won 38/67 (57%)29/67 (43%) Total Return Points Won 33/68 (49%)64/135 (47%) Total Points Won 71/135 (53%)

27 Ranking 73

23 Age 37

Gates Mills, OH, USA Birthplace Milan, Italy

Boca Raton, FL, USA Residence Milan, Italy

5′ 2″ (1.57 m) Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

121 lbs. (55 kg) Weight 132 lbs. (60 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

Pro (January 2011) Turned Pro Pro (1998)

20/12 Year to Date Win/Loss 15/12

1 Year to Date Titles 1

1 Career Titles 8

$1,971,105 Career Prize Money $11,049,000

2. Alison Riske vs Alizé Cornet



WTA Eastbourne Alison Riske Alison Riske 0 6 0 Alizé Cornet • Alizé Cornet 0 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Cornet 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Cornet 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 A. Riske 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Riske 0-15 0-30 df 0-40 df 3-2 → 3-3 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Riske 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Cornet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Riske 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

3. Timea Babos vs Elise Mertens



Il match deve ancora iniziare

4. Yulia Putintseva vs Qualifier

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ivan Dodig vs [6] Steven Diez



ATP Eastbourne Ivan Dodig • Ivan Dodig 30 3 6 6 Steven Diez [6] Steven Diez [6] 15 6 3 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 I. Dodig 0-15 30-15 6-5 S. Diez 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 S. Diez 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 I. Dodig 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Diez 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Diez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 I. Dodig 15-0 30-0 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 S. Diez 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Diez 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-2 → 5-3 I. Dodig 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Diez 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-2 → 4-2 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Diez 15-0 15-15 df 15-30 15-40 1-2 → 2-2 I. Dodig 0-15 0-30 15-40 ace 1-1 → 1-2 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 I. Dodig 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 I. Dodig 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-5 → 3-5 S. Diez 0-15 15-15 40-15 2-4 → 2-5 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Diez 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 I. Dodig 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Diez 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 I. Dodig 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 S. Diez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. [4] Thomas Fabbiano vs [8] Ti Chen



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Vasek Pospisil vs Ivan Dodig OR [6] Steven Diez

Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Varvara Lepchenko vs [9] Risa Ozaki



WTA Eastbourne Varvara Lepchenko [6] Varvara Lepchenko [6] 6 6 Risa Ozaki [9] Risa Ozaki [9] 4 4 Vincitore: V. LEPCHENKO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 V. Lepchenko 0-15 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 R. Ozaki 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 V. Lepchenko 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-2 → 1-3 V. Lepchenko 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 R. Ozaki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A A-40 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 4-4 → 5-4 R. Ozaki 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 V. Lepchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 R. Ozaki 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Lepchenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 R. Ozaki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Lepchenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Ozaki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 V. Lepchenko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Sorana Cirstea vs Su-Wei Hsieh



WTA Eastbourne Sorana Cirstea [4] Sorana Cirstea [4] 0 3 Su-Wei Hsieh • Su-Wei Hsieh 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Hsieh 15-0 3-2 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 3-2 S. Hsieh 0-15 df 0-30 0-40 2-1 → 3-1 S. Cirstea 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 S. Hsieh 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [O] Timea Bacsinszky / Svetlana Kuznetsova



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Franko Skugor vs [5] Jerzy Janowicz



ATP Eastbourne Franko Skugor Franko Skugor 7 7 Jerzy Janowicz [5] Jerzy Janowicz [5] 6 6 Vincitore: F. SKUGOR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 F. Skugor 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 J. Janowicz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Janowicz 0-15 0-30 0-40 3-5 → 4-5 F. Skugor 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 J. Janowicz 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 F. Skugor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Janowicz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 F. Skugor 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Skugor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 J. Janowicz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 6-5 → 6-6 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Janowicz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 F. Skugor 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 J. Janowicz 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 J. Janowicz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 F. Skugor 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Janowicz 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-1 → 2-2 F. Skugor 0-30 0-40 2-0 → 2-1 J. Janowicz 0-15 0-30 df 15-40 1-0 → 2-0 F. Skugor 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. [3] Norbert Gombos vs [WC] Luke Bambridge



ATP Eastbourne Norbert Gombos [3] Norbert Gombos [3] 6 6 Luke Bambridge Luke Bambridge 2 2 Vincitore: N. GOMBOS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Bambridge 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 N. Gombos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 L. Bambridge 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 4-1 → 4-2 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 N. Gombos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Bambridge 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 N. Gombos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Bambridge 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 N. Gombos 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Bambridge 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 N. Gombos 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 L. Bambridge 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 N. Gombos 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 L. Bambridge 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 0-1 → 1-1 N. Gombos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. [2] Andrey Kuznetsov vs Franko Skugor