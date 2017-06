ITF Junior: semifinale per Elisabetta Cocciaretto. Luca Nardi e Lisa Pigato vincono nell’under 16. La situazione aggiornata per Wimbledon

Il torneo più importante della settimana a livello Junior si è disputato in Germania a Berlino, un grado 1. La più brava tra i nostri portacolori è stata Elisabetta Cocciaretto (2001) che è arrivata sino in semifinale, sconfitta dall’ucraina Anna Laguza. Primo turno per Lisa Piccinetti (2000), Federica Rossi (2001) e Martina Biagianti (2001). Le ultime due hanno superato le qualificazioni.

Nello stesso torneo, nel maschile, il più bravo è stato Giulio Zeppieri (2001) capace di arrivare fino ai quarti di finale. Ottavi di finale per Guido Marson (1999), secondo turno per Davide Tortora (2000), Gabriele Bosio (2000) e primo turno per Nicolò Inserra (1999), gli ultimi tre provenienti dalle qualificazioni. Non ha superato le qualificazioni Jannik Sinner (2001).

Per il resto sporadiche presenze italiane al G4 in Danimarca dove Edoardo Graziani (2000) è arrivato ai quarti di finale e al G4 in Tunisia dove Giuseppe La Vela (2000) si è fermato agli ottavi di finale.

Per quanto riguarda Wimbledon Junior, poche variazioni nelle iscrizioni e poche possibilità per gli italiani di aggiungersi a seguito di rinunce. La situazione comunque è la seguente. Nel femminile nessuna azzurra è attualmente nel main draw e l’unica che dovrebbe riuscire ad entrare è Tatiana Pieri, attualmente prima delle escluse dal main draw e quindi numero 1 delle quali. Lisa Piccinetti, seconda italiana in classifica, è fuori di 22 posizioni dalle quali. Ancora più indietro e con pochissime speranze di rientrare in gioco Elisabetta Cocciaretto (-28) e Monica Cappelletti (-31).

Tra i ragazzi nessun italiano nel main draw. Nelle qualificazioni sono entrati Francesco Forti, attualmente al numero 14 della lista delle quali e Mattia Frinzi al numero 19. Gli altri italiani, Federico Iannacone e Guido Marson, sembrano troppo lontani, attualmente fuori di 34 e 39 posti dall’ultima posizione utile per entrare nelle qualificazioni.

Ottime notizie anche dall’under 16, dove i nostri giovanissimi Luca Nardi (2003) e Lisa Pigato (2003) hanno vinto il torneo internazionale di Crema, un categoria 2 del circuito Tennis Europe.

Paolo Angella