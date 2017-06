6 italiani in top100: qualcosa sta cambiando…

Fabio Fognini, Paolo Lorenzi, Andreas Seppi, Thomas Fabbiano, Marco Cecchinato e Alessandro Giannessi: 6 italiani fra i primi 100 giocatori del ranking ATP, un fatto raro che non si verificava da tanti, troppi anni, segno che il movimento tennistico al maschile sta muovendo passi importanti, con un occhio diretto al futuro.

Se in top100 appaiono infatti nomi dal presente ma anche dal passato importante come Fognini, Lorenzi e Seppi, quelli di Fabbiano, Cecchinato e Giannessi rappresentano il miglior anello di congiunzione possibile fra la generazione che presto saluterà e quella dei giovanissimi che vogliono arrivare in alto. Fabbiano, il Ceck, Giannessi sono tennisti già maturi ma con ancora tanti anni di fronte a loro per poter ben figurare nel circuito e convertirsi in un modello ideale da imitare per chi ne vuole emulare le gesta e prova a spingere forte da dietro per salire in classifica.

Alessandro Giannessi è solo l’ultimo della truppa a tagliare questo prestigioso traguardo: è il movimento in generale però che sembra godere di ottima salute con le qualifiche Slam ad esempio (ottimo metro di valutazione) che ultimamente si sono tinte di colori azzurri.

In un’ipotetica staffetta con il tennis femminile sono adesso i maschietti quelli messi meglio: con la generazione d’oro e vincente delle nostre ragazze Schiavone, Pennetta, Vinci ed Errani vicina al capolinea e un ricambio generazionale difficile e che fatica a prendere forma, sono infatti i colleghi maschi quelli che lanciano i segnali migliori e regalano ottimismo, sia dal punto di vista quantitativo che dal punto di vista qualitativo.

Se Fabbiano e Giannessi sono arrivati questa settimana al best ranking e il Ceck sembra sulla strada buona per riprendere quello che aveva lasciato incompiuto mesi orsono, ci sono anche nomi interessanti e giovanissimi che potrebbero rappresentare una buona fetta del nostro tennis futuro che ultimamente si sono messi in luce: Stefano Napolitano ha già assaggiato il palcoscenico Slam al Roland Garros ma avanzano la loro credibile candidatura anche Berrettini, Quinzi, Donati, Sonego, Mager e con un paio d’anni in più e già più solidi in classifica Travaglia, Gaio (periodo nero però per lui…), Caruso, Giustino e Bellotti senza dimenticare Luca Vanni, tutti tennisti che possono e vogliono ambire alla top100. E per molti di loro, anche a qualcosa in più.

Siamo in salute, possiamo tornare a sognare, a spingere e sperare di tornare a essere protagonisti nel circuito dei grandi: i challenger sono un palcoscenico che spesso ci ha visti in queste ultime due stagioni vincenti e presenti in maniera numerosa. Non resta quindi che aspettare un ulteriore step di crescita: le premesse ci sono tutte adesso speriamo solo che la formazione si completi e che il tennis maschile possa arrivare a recitare un ruolo da protagonista anche nei tornei più importanti.

Alessandro Orecchio