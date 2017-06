ATP Stoccarda: Lucas Pouille conquista il primo torneo su erba in carriera

Lucas Pouille ha conquistato il primo titolo ATP in carriera sull’erba dopo aver battuto Feliciano Lopez nella finale del torneo ATP 250 di Stoccarda.

Il transalpino si è imposto con il risultato di 46 76 (5) 64 dopo 2 ore e 6 minuti di partita.

Da segnalare che Pouille, dopo aver perso la prima frazione per 4 a 6 nel secondo set ha dovuto annullare ben 4 palle break all’avversario, prima di vincere la frazione al tiebreak per 7 punti a 5.

Nel terzo set ha messo a segno il break decisivo sul 2 pari, prima di chiudere la partita per 6 a 4, dopo aver tenuto ai vantaggi l’ultimo turno di battuta (e alla terza palla match a disposizione) e senza annullare palle break conquistava la partita per 6 a 4.

Per il transalpino si tratta del terzo titolo in carriera, il secondo nel 2017 dopo la vittoria a Budapest di quest’anno e dello scorso anno a Metz.

ATP Stuttgart 250 | Erba | e630.785 – Finali

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [4] Oliver Marach / Mate Pavic vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares



2. Feliciano Lopez vs [4/WC] Lucas Pouille (non prima ore: 13:00)