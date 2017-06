ATP Queen’s: Gli organizzatori rinunciano alla wild card

Gli organizzatori del torneo ATP 500 del Queen’s hanno rinunciato alla quarta wild card da assegnare e hanno deciso di far scalare un giocatore dall’entry del torneo.

Sicuramente una decisione insolita, ma anche molto coraggiosa.

Evidentemente gli organizzatori non hanno voluto premiare un altro giocatore britannico, forse perchè sarebbe andato in difficoltà in un torneo del genere.

Le wild card

Australia Thanasi Kokkinakis

United Kingdom Cameron Norrie

United Kingdom James Ward

Non assegnata