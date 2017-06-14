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WTA Nottingham: I risultati con il Live dettagliato del Secondo Turno

14/06/2017 11:36 Nessun commento
Ashleigh Barty classe 1996
Ashleigh Barty classe 1996

GBR WTA Nottingham International | Erba | $250.000 – 2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Ashleigh Barty AUS vs [Q] Jana Fett CRO

WTA Nottingham
Ashleigh Barty
0
0
Jana Fett
0
0
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2. Tsvetana Pironkova BUL vs Kurumi Nara JPN

Il match deve ancora iniziare

3. Chia-Jung Chuang TPE / Renata Voracova CZE vs Johanna Konta GBR / Yanina Wickmayer BEL

Il match deve ancora iniziare


Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Donna Vekic CRO vs Julia Boserup USA

WTA Nottingham
Donna Vekic
30
6
5
Julia Boserup
30
3
3
Secondo servizio
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2. Mona Barthel GER / Anastasija Sevastova it vs [4] Christina Mchale USA / Heather Watson GBR

Il match deve ancora iniziare


Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Magda Linette POL vs [Q] Kristie Ahn USA

Il match deve ancora iniziare


Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [3] Hao-Ching Chan TPE / Casey Dellacqua AUS vs Ashley Weinhold USA / Caitlin Whoriskey USA

WTA Nottingham
Hao-Ching Chan / Casey Dellacqua [3]
0
4
7
0
Ashley Weinhold / Caitlin Whoriskey
0
6
6
0
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2. [1] Gabriela Dabrowski CAN / Olga Savchuk UKR vs Monique Adamczak AUS / Storm Sanders AUS

Il match deve ancora iniziare

3. Katarzyna Kawa POL / Jasmina Tinjic BIH vs [2] Darija Jurak CRO / Anastasia Rodionova AUS

Il match deve ancora iniziare

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