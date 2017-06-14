WTA Nottingham: I risultati con il Live dettagliato del Secondo Turno

Ashleigh Barty classe 1996
WTA Nottingham International | Erba | $250.000 – 2° Turno
Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Ashleigh Barty vs [Q] Jana Fett
WTA Nottingham
Ashleigh Barty
0
0
Jana Fett•
0
0
2. Tsvetana Pironkova vs Kurumi Nara
Il match deve ancora iniziare
3. Chia-Jung Chuang / Renata Voracova vs Johanna Konta / Yanina Wickmayer
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Donna Vekic vs Julia Boserup
WTA Nottingham
Donna Vekic
30
6
5
Julia Boserup•
30
3
3
Secondo servizio
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Boserup
0-15
15-15
15-30
15-40
df
3-3 → 4-3
D. Vekic
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
2-3 → 3-3
J. Boserup
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
df
A-40
1-1 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Vekic
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
D. Vekic
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
4-2 → 5-2
J. Boserup
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
3-2 → 4-2
D. Vekic
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 3-2
J. Boserup
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
1-2 → 2-2
D. Vekic
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
1-1 → 1-2
2. Mona Barthel / Anastasija Sevastova vs [4] Christina Mchale / Heather Watson
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Magda Linette vs [Q] Kristie Ahn
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. [3] Hao-Ching Chan / Casey Dellacqua vs Ashley Weinhold / Caitlin Whoriskey
WTA Nottingham
Hao-Ching Chan / Casey Dellacqua [3]
0
4
7
0
Ashley Weinhold / Caitlin Whoriskey•
0
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
6*-1
6-6 → 7-6
A. Weinhold / Whoriskey
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
6-5 → 6-6
H. Chan / Dellacqua
5-5 → 6-5
A. Weinhold / Whoriskey
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
H. Chan / Dellacqua
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-4 → 4-5
A. Weinhold / Whoriskey
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-3 → 4-4
H. Chan / Dellacqua
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
A. Weinhold / Whoriskey
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
4-1 → 4-2
H. Chan / Dellacqua
3-1 → 4-1
A. Weinhold / Whoriskey
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
df
40-40
2-1 → 3-1
H. Chan / Dellacqua
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 2-1
A. Weinhold / Whoriskey
1-0 → 1-1
H. Chan / Dellacqua
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Weinhold / Whoriskey
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 4-6
H. Chan / Dellacqua
4-4 → 4-5
A. Weinhold / Whoriskey
4-3 → 4-4
H. Chan / Dellacqua
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
4-2 → 4-3
A. Weinhold / Whoriskey
4-1 → 4-2
H. Chan / Dellacqua
3-1 → 4-1
A. Weinhold / Whoriskey
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
df
2-1 → 3-1
H. Chan / Dellacqua
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
1-1 → 2-1
A. Weinhold / Whoriskey
1-0 → 1-1
H. Chan / Dellacqua
0-0 → 1-0
2. [1] Gabriela Dabrowski / Olga Savchuk vs Monique Adamczak / Storm Sanders
Il match deve ancora iniziare
3. Katarzyna Kawa / Jasmina Tinjic vs [2] Darija Jurak / Anastasia Rodionova
Il match deve ancora iniziare
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