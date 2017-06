Da Caltanissetta: Simone Bolelli non stecca l’esordio “La mia condizione è al 70%. Subito dopo Caltanissetta, andrò a Todi e poi giocherò le qualificazioni a Wimbledon”

E’ uno dei tennisti più attesi a Caltanissetta e non ha tradito le attese. Il forte giocatore di Budrio ha superato in due set 75 62 il qualificato brasiliano Joao Sorgi e mercoledì tornerà sul campo centrale alle 20 per affrontare l’americano Tennys Sandrgren, numero 8 del tabellone.

Bolelli quest’oggi, davanti ad oltre 500 spettatori ha messo in mostra le sue proverbiali accelerazioni col dritto, deliziando la platea di Villa Amedeo.

L’auspicio è che da Caltanissetta possa partire la sua scalata verso posizioni che più gli competono, infatti l’emiliano è stato fermo a lungo a causa di un infortunio al ginocchio patito in Marocco ad aprile 2016. Il suo best ranking da numero 36, parla chiaro in merito a quelle che sono le sue enormi potenzialità.

Queste le dichiarazioni dell’azzurro di Davis, alla sua prima assoluta a Caltanissetta al termine dell’incontro vinto con Sorgi: “E’ stato un match con alti e bassi, ma tutto sommato sono sempre riuscito a comandare il gioco – spiega Simone – all’inizio dovevo trovare il giusto feeling, perché qui le condizioni di gioco sono particolari. Nel secondo set è andata decisamente meglio. La mia condizione è al 70%.

Subito dopo Caltanissetta, andrò a Todi e poi giocherò le qualificazioni a Wimbledon”.

La partita punto per punto