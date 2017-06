Torneo Avvenire – Cadono le teste di serie, sorridono gli azzurri

Giornata ricca di sorprese al Torneo Avvenire. Entrambi i tabelloni perdono la testa di serie numero 1. Grande prova degli azzurri che portano otto ragazzi agli ottavi, mentre tra le ragazze restano in corsa Lisa Pigato, Chiara Girelli e Giulia Tedesco.

Nella sua biografia “Open” Andre Agassi racconta di aver perso la finale di un torneo giovanile per colpa di una palla chiamata erroneamente fuori dal suo avversario Jeff Tarango. Anche all’Avvenire 2017 i ragazzi sono chiamati a gestirsi da soli i match, ma nonostante la posta in gioco sia alta, continua a regnare il fair play. Ne sono un esempio Flavio Cobolli e Mauro De Maio che si sono affrontati sotto il sole del primo pomeriggio con il termometro che segnava 33 gradi. Cobolli serve, De Maio lascia passare la pallina, i due si guardano e basta un “Flavio è larga” per riprendere la partita. Alla fine sarà proprio Flavio Cobolli ad avere la meglio.

Il secondo turno del Torneo Avvenire è la giornata delle sorprese, cadono le prime tre teste di serie del tabellone maschile. L’ungherese Makk si arrende in tre set allo spagnolo Garcia, mentre le altre due eliminazioni sono tutte Made in Italy. Giacomo Dambrosi fa fuori il numero due Juhas, mentre Moroni liquida con un 6-1 6-2 Sallay. Sorprese e maratone, tre derby italiani infiniti. Oltre a Cobolli-De Maio di cui abbiamo già parlato, sul centrale lotta senza esclusione di colpi tra Lorenzo Rottoli e Francesco Maestrelli con il primo ad avere la meglio in rimonta, mentre chiude la giornata la vittoria in tre set di Giovanni Peruffo su Manuel Massimino. “Non ho giocato bene, ma ho vinto usando la testa – è stato il commento del vincitore – devo recuperare le forze per domani perché Caldes è un osso duro”.

Anche in campo femminile l’impresa del secondo turno porta i colori azzurri. Giulia Tedesco supera 2-6 6-2 6-4 Reka Zadori testa di serie numero uno, completando così la debacle della squadra ungherese che in poche ore vede eliminate tutte le sue punte di diamante. Accedono agli ottavi anche Chiara Girelli e Lisa Pigato. Ottavi che prenderanno il via mercoledì mattina con undici italiani (8 ragazzi e 3 ragazze) ancora in corsa.