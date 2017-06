ATP Stoccarda: Domani alle ore 15-30 in campo Roger Federer

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. [Q] Yannick Hanfmann vs [6] Mischa Zverev

2. [5] Steve Johnson vs Philipp Kohlschreiber (non prima ore: 13:30)

3. [1] Roger Federer vs [WC] Tommy Haas (non prima ore: 15:30)

4. Jan-Lennard Struff vs [4/WC] Lucas Pouille (non prima ore: 17:30)

Mercedes Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00)

1. Viktor Troicki / Nenad Zimonjic vs Marcus Daniell / Marcelo Demoliner

2. Brian Baker / Nikola Mektic vs [2] Jamie Murray / Bruno Soares

3. [4] Oliver Marach / Mate Pavic vs Nicholas Monroe / Artem Sitak

4. [1] Bob Bryan / Mike Bryan vs Bernard Tomic / Mischa Zverev (non prima ore: 17:00)