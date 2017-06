Roland Garros: Parlano Jelena Ostapenko e Simona Halep. La Ostapenko “Sul 3-0 per la Halep nel secondo set nella mia testa mi sono detta, godiamoci la partita e lottiamo su ogni punto”. La Halep “Non credo abbia cambiato molto il suo gioco, aveva un solo piano” (Video della Finale)

Jelena Ostapenko : “Ancora non ci credo, era il mio sogno. Ieri notte avevo dormito molto bene, anche se poco prima del match ero un po’ nervosa. Sul 3-0 per la Halep nel secondo set nella mia testa mi sono detta, godiamoci la partita e lottiamo su ogni punto possibile.

Non avevo niente da perdere e avevo la testa sgombra, Ho cercato di giocare aggressiva. Lei ha cominciato a innervosirsi, si sentiva sotto pressione. Nei momenti decisivi ho giocato bene.

Anche sul match point ho provato un vincente, non avevo niente da perdere era lei la favorita”.

Mi serviranno due giorni, o anche due settimane. Mi ha Impressionanto il fatto che in Lettonia abbiano trasmesso il mio match su dei maxischermi. Avevo già un seguito nel mio paese, ora altre persone cominceranno a conoscermi.

In Russia vennero mille o duemila persone a vedermi quando vinsi l’ultimo ITF a San Pietroburgo.

Non si può comparare con quello che ho vissuto qui. Mi piacciono questi campi, è una terra più veloce delle altre. Ero venuta qui la prima volta a 12 anni, avevo visitato anche il museo.

Serena Williams per me è un idolo, ho sempre amato vederla giocare, è una grande campionessa ed p sicuramente mancata qui la sua presenza.

Simona Halep : “È stato un buon torneo, giocare la finale è grandioso. Lei ha giocato benissimo, ha meritato. In alcuni momenti mi sono sentita una spettatrice. È dura, ma mi passerà. Continuerò a lavorare perché voglio tornare qui.

Non credo di aver sbagliato nulla, ho giocato bene. Un po’ di fortuna forse mi poteva aiutare, tutti i nastri, tute le linee. Tutto era dalla sua parte, ma lei ha meritato, ha giocato bene quando era indietro nel punteggio. Io c’ero, lottavo, è stata combattuta ma ho perso. Non posso cambiare nulla.

Non credo abbia cambiato molto il suo gioco, aveva un solo piano. A volte non le prendevo, altre erano fuori due metri. Non potevo spettarmi una partita di ritmo perché ha solo questo tipo di gioco, dovevo essere pronta. Lei è stata brava.

Ho avuto dei problemi allo stomaco per la tensione. Ho accusato l’emozione perché potevo vincere il primo Slam e arrivare al numero uno. Ma può capitare a tutti, non vedo l’ora di tornare ancora qui.”