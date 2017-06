WTA 125 Bol: Sara Errani si ferma ai quarti di finale

Sara Errani si ferma ai quarti di finale nel torneo WTA 125 di Bol.

La tennista italiana è stata sconfitta dalla brasiliana Beatriz Haddad Maia, 21 anni e n.101 WTA, con il risultato di 61 64 in 1 ora e 21 minuti di partita.

Da segnalare che la Errani sotto per 1-6 0-3 con doppio break, recuperava lo svantaggio e impattava sul 3 pari.

Nel settimo game nuovo break della brasiliana che però sul 4-3, 40-15, mancava due palle per il 5 a 3 e Sarita metteva a segno il controbreak.

La Errani però dal 4 pari, 30 a 0 ed era alla battuta, subiva un duro parziale di 8 punti a 1, uscendo di scena dal torneo per 6 a 4.

WTA 125 Bol | Terra | $125.000 – Quarti di Finale

Bluesun Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Beatriz Haddad Maia vs [5/WC] Sara Errani



WTA Bol Beatriz Haddad Maia Beatriz Haddad Maia 6 6 Sara Errani [5] Sara Errani [5] 1 4 Vincitore: B. HADDAD MAIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Haddad Maia 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 B. Haddad Maia 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 3-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 B. Haddad Maia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 B. Haddad Maia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 5-1 → 6-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 5-1 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 B. Haddad Maia 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0

2 Aces 01 Double Faults 066% 1st Serve % 71%26/40 (65%) 1st Serve Points Won 18/37 (49%)11/21 (52%) 2nd Serve Points Won 4/15 (27%)2/5 (40%) Break Points Saved 5/11 (45%)9 Service Games Played 819/37 (51%) 1st Return Points Won 14/40 (35%)11/15 (73%) 2nd Return Points Won 10/21 (48%)6/11 (55%) Break Points Won 3/5 (60%)8 Return Games Played 937/61 (61%) Total Service Points Won 22/52 (42%)30/52 (58%) Total Return Points Won 24/61 (39%)67/113 (59%) Total Points Won 46/113 (41%)

101 Ranking 91

21 Age 30

Sao Paulo, Brazil Birthplace Bologna, Italy

Rio de Janeiro, Brazil Residence Bologna, Italy

1.85 cm Height 5′ 4 1/2″ (1.64 m)

78 kg Weight 132 lbs. (60 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

Professional Turned Pro Pro (2002)

21/7 Year to Date Win/Loss 10/12

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 9

$208,979 Career Prize Money $12,924,525

2. [8] Maria Sakkari vs Alexandra Cadantu



WTA Bol Maria Sakkari [8] Maria Sakkari [8] 40 2 Alexandra Cadantu • Alexandra Cadantu 40 3 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Cadantu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-3 M. Sakkari 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Cadantu 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Cadantu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [6] Kateryna Bondarenko vs [2] Mandy Minella (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [4/O] Alexandra Cadantu / Prarthana Thombare vs [O] Tereza Mrdeza / Tamara Zidansek



Il match deve ancora iniziare

INA Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aleksandra Krunic vs Ivana Jorovic



WTA Bol Aleksandra Krunic Aleksandra Krunic 6 6 Ivana Jorovic Ivana Jorovic 3 1 Vincitore: A. KRUNIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 I. Jorovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 A. Krunic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 I. Jorovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 I. Jorovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Krunic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 I. Jorovic 0-15 df 0-30 0-40 df 5-3 → 6-3 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 I. Jorovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 A. Krunic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 I. Jorovic 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Krunic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 I. Jorovic 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Krunic 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 I. Jorovic 15-0 30-0 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [O] Ivana Jorovic / Elitsa Kostova vs [3/O] Lina Gjorcheska / Aleksandrina Naydenova (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [O] Maria Sakkari / Sara Sorribes Tormo vs [2/O] Xenia Knoll / Maryna Zanevska



Il match deve ancora iniziare