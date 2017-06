Petra Kvitova si racconta: “Non sento ancora bene due dita che erano state danneggiate. Devo combattere con questo infortunio e giocare con le armi che ho a disposizione in questo momento”

Petra Kvitova ha parlato delle sue condizioni e della sua gioia per essere ritornata nuovamente in campo.

“Le sensazioni sono strane al polso. Un giorno non ho dolori, un altro non va così bene. Non sento ancora bene due dita che erano state danneggiate. Devo combattere con questo infortunio e giocare con le armi che ho a disposizione in questo momento.

Ho perso al Roland Garros, ma sono lo stesso contenta. La missione è completata. Questo è l’inizio di una nuova carriera.

Giocare di nuovo, dover rispettare gli impegni coi media, vedere le mie colleghe e tutta la gente intorno è fantastico. Ora spero di migliorare anche il mio tennis”.

“Durante l’Open d’Australia ero di cattivo umore e triste. Vedere dal divano le altre giocatrici lottare per il trofeo non è stata una bella sensazione.

Ecco perché forse la motivazione è maggiormente aumentata. Non cercavo di pensare al tennis perché altrimenti diventavo triste visto che non potevo essere in campo a lottare.

Ho cominciato a studiare comunicazione dei media, ho lavorato duramente per recuperare e ho fatto tutto per non pensare più di tanto al mio sport”.