Dal Roland Garros: Sara Errani e le sue qualificazioni da Record “Non mi interessa ora chi affronterò al primo turno, in questo momento sono solo felice di poter giocare un altro Roland Garros.”

Sara Errani è approdata nel tabellone principale del Roland Garros perdendo solo 7 game in tre partite del tabellone di qualificazione.

“Volevo assolutamente vincere per entrare nelle qualificazioni. Avrei voluto giocare un po’ più sciolta ma è stato ancora merito di lei. Non è una giocatrice facile da affrontare, va sul fondo e ti rende molto più difficile chiudere i punti.

Sul 3 a 0 del secondo set ha avuto lei un problema fisico e praticamente la partita è finita in quel momento. Spero che non abbia un problema serio”

“In generale credo si aver giocato 3 buone partite, anche se oggi non mi sono piaciuta tantissimo. E’ anche vero che ho giocato peggio rispetto agli altri 2 giorni per merito della mia avversaria. Spero di migliorare, conto sul fatto che ora avrò almeno un giorno o due per potermi allenare. Ad ogni modo quello che contava oggi era semplicemente vincere. Non mi interessa ora chi affronterò al primo turno, in questo momento sono solo felice di poter giocare un altro Roland Garros.”