Challenger Vicenza: Ecco tutte le wild card

Sono state assegnate dalla Federazione Italiane Tennis le wild card per il tabellone principale del torneo di Vicenza.

Inviti a Stefano Napolitano, Matteo Berrettini e Gianluca Mager. Ovviamente ha rinunciato Napolitano perchè si è qualificato per il tabellone principale.

L’invito allora è andato a Matteo Donati.

Gli organizzatori hanno dichiarato per la wil card di loro appartenenza: “Abbiamo avuto un notevole numero di richieste anche per le nostre wild card. Alla fine abbiamo deciso di darle a Filip Krajinovic, vincitore della prima edizione del Challenger, mentre quelle delle qualificazioni a Miomir Kecmanovic, serbo, n. 1 junior, al coreano Lee Duck-hee, che non si era iscritto, un giocatore sordo che, però, dicono sia un fenomeno, a Gianmarco Moroni, classe 1998 e a Flavio Cipolla, che é stato tra i primi 100 del mondo.

Infine, nel doppio a Matteo Viola che giocherà in coppia con Cipolla”.