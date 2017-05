Ranking ATP: Per la prima volta nei top 5 solo Over 30

Novak Djokovic ha compiuto trent’anni alcuni giorni fa. Oltre alla celebrazione della ricorrenza, tuttavia, questo compleanno ha portato con sé un dato curioso circa la composizione della Top5 del circuito ATP.

Per la prima volta in assoluto, questa settimana la Top5 si è ritrovata composta da soli “over-30”. Andy Murray, Novak Djokovic e Rafa Nadal hanno tutti trent’anni, Stan Wawrinka ne ha trentadue e Roger Federer 35.

Tale statistica fornisce un’ulteriore conferma di come i cinque campioni di cui sopra costituiscano, in maniera inossidabile, i pilastri di una élite destinata a rimanere per sempre nella storia del tennis.

Edoardo Gamacchio