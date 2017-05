Radiato Junn Mitsuhashi

Junn Mitsuhashi, ex-numero 295 del ranking ATP, è il volto del più recente scandalo di corruzione nel mondo del tennis. Il ventisettenne giapponese ha infranto le norme dettate dal Programma Anticorruzione ed è pertanto stato radiato dall’attività agonistica, oltre ad aver ricevuto una sanzione di 50.000$ da parte della Tennis Integrity Unit (TIU).

Le infrazioni risalgono al novembre del 2015, quando Mitsusashi aveva offerto 2.000$ al sudafricano Joshua Chetty affinché quest’ultimo, radiato dal novembre del 2016, perdesse un match al torneo Future di Stellenbosch (Sudafrica). Come riportato dalla BBC, il giocatore nipponico avrebbe poi offerto a Chetty altri 600$, per far sì che venisse manipolato anche un incontro di doppio.

Ma c’è dell’altro. Nel mese successivo all’avanzamento delle prime “proposte”, Mitsusashi ha tentato nuovamente di corrompere un altro giocatore, con la speranza che questi alterasse di proposito alcuni aspetti del proprio gioco. In aggiunta a tutto ciò, il giapponese ha effettuato 76 scommesse tra l’ottobre ed il novembre del 2015, una pratica assolutamente vietata ai tennisti professionisti.

Oltre a tutte le violazioni del Codice di Condotta Anticorruzione commesse, Mitsusashi si è infine rifiutato di collaborare con le autorità durante le investigazioni condotte sul caso.

Edoardo Gamacchio