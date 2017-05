Dal Foro Italico: Alexander Zverev “Per giocare contro Fognini sceglierei un campo in erba, da qualche parte ad Halle, probabilmente”

Alexander Zverev : “Fabio è un giocatore che ha molto supporto dal pubblico di Roma. La maniera in cui gioca, in cui si comporta, penso che sia molto esaltante, ed anche per gli altri, non solo per gli italiani. Ieri ho visto il primo set contro Murray, Fabio ha giocato molto, molto, molto bene. Sarà dura domani.”

“Per giocare contro Fognini non giocherei nè sul Centrale nè sul Pietrangeli ma sceglierei un campo in erba, da qualche parte ad Halle, probabilmente” (sorride).