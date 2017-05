Dal Foro Italico: Maria Sharapova “Mi scuso per essermi ritirata dalla partita oggi a causa di un infortunio alla coscia sinistra”

Maria Sharapova : “Mi scuso per essermi ritirata dalla partita oggi a causa di un problema alla coscia sinistra.”

Farò tutti gli esami necessari per assicurarmi che non sia qualcosa di serio. Voglio ringraziare questo torneo speciale per avermi dato l’opportunità di essere di nuovo in campo”.

La Sharapova ha inviato un comunicato ma non è entrata in sala stampa.