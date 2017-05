Fabbiano imperatore d’Oriente, dopo Gimcheon conquista anche Seoul. Dichiara l’azzurro “A differenza della settimana scorsa, ho giocato piuttosto male in generale, ma ho fatto le scelte giuste nei momenti importanti”

Momento di forma straordinario per Thomas Fabbiano che in due settimane vince 2 Challenger e si porta a ridosso della Top 100 in classifica. Questa mattina di fronte al sorprendente coreano Soon Woo Kwon, Fabbiano ha messo in mostra tutte le sue migliori qualità, tecniche in primis in un cemento che gli sta regalando grandi soddisfazioni, ma anche fisiche, di determinazione e grande concentrazione.

Sotto di un set, conclusosi rapidamente 6-1 a favore di Kwon, nel secondo Thomas si è rialzato e a colpi di break ha combattuto senza mai demordere andando a chiudere il set sul 6-4 a proprio favore grazie ad un break decisivo nel decimo gioco.

Nel terzo e decisivo set sotto per 1 a 3, ha piazzato da quel momento un bel parziale di cinque game consecutivi, conquistando la partita per 6 a 3. Queste le dichiarazioni di Thomas a caldo dopo la premiazione:

“Vincere un torneo è difficile, farlo per 2 settimane consecutive ancora di più. Sono molto felice per la voglia che ho messo in campo di lottare dopo aver vinto a Gimcheon appena 7 giorni prima. A differenza della settimana scorsa, ho giocato piuttosto male in generale, ma ho fatto le scelte giuste nei momenti importanti. Oggi la qualità della finale non era altissima da parte mia, mentre il mio avversario ha giocato più rilassato e sinceramente meritava di vincere lui. Penso che oggi ha prevalso quel poco di esperienza in più che avevo rispetto al coreano, e alla determinazione che ho avuto per conquistare anche questa finale”.

Ma oggi era anche giornata di finale anche nel tabellone di doppio. Una finale che purtroppo si è interrotta per ritiro della coppia formata da Thomas Fabbiano e Dudi Sela sul 5-1 per la Hsieh/Peng, per a causa di un mal di collo dell’israeliano.

Non c’è tempo per rifiatare che è già tempo per ripartire per Busan dove Tommy affronterà l’ultimo challenger prima di tornare in Europa. Primo turno martedì contro il giapponese Ito n.179 del ranking.