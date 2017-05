Torneo Internazionale giovanile Città di Santa Croce: Oggi si parte!

E’ tutto pronto per la 39esima edizione del Torneo internazionale giovanile “Città di Santa Croce” Mauro Sabatini: Sabato 13 Maggio il prestigioso appuntamento ospitato sui campi del Cerri apre ufficialmente i battenti con i due tabelloni di qualificazione.

Nel frattempo sono state rese note le ultime wild card: gli inviti sono stati assegnati a Federico Iannaccone, Lorenzo Musetti, Duccio Petreni, Marco Furlanetto, Guido Marson e Samuele Ramazzotti per il tabellone principale maschile, Federica Sacco, Federica Rossi, Giulia Peoni, Lisa Pigato, Isabella Zade e Matilde Mariani per il tabellone principale femminile, Guglielmo Stefanacci, Gioele Firenzuoli, Tommaso Nocchi, Cristian Banti, Francesco Maestrelli e Luca Volpi per le qualificazioni maschili, Asia Serafini, Silvia Salvetti, Valentina Gaggini, Maria Vittoria Casucci, Diletta Cherubini, Alessandra Anghel e Michelle Zanatta per le qualificazioni femminili.

Proprio i due tabelloni di qualificazione, antipasto dei main draw che prenderanno il via Lunedì 15 Maggio, saranno l’occasione per vedere all’opera una folta pattuglia di giovani tennisti toscani, in particolare i due ragazzi di casa Banti e Firenzuoli, prodotto del vivaio della rinnovata scuola gestita dai maestri Bruno Del Soldato e Ettore Rossetti, e gli altri pisani Nocchi, Volpi e Anghel. Le qualificazioni si giocheranno simultaneamente sui campi del Tc Santa Croce e del Ct Pontedera, a testimonianza dell’assodato sodalizio tra i due circoli pisani che consentirà al vincitore degli Internazionali di Santa Croce di guadagnare una wild card per il tabellone principale del Future maschile pontederese in programma a Luglio.

Tabellone Quali Maschili

Bogdan PAVEL [1] – Andrea GOLA

Nicola VIDAL – Gian Marco ORTENZI

Nicolo ZAMPOLI – Lorenzo BATTISTA

Jacopo DOCCINI – Joao FERREIRA [9]

Chase FERGUSON [2] – Leonardo TADDIA

Filippo SPEZIALI – Nicolo INSERRA

Anthony POPYRIN – Francesco MAESTRELLI (WC)

Alberto MOROLLI – Andrea TRAPANI [8]

Hazem NAW [3] – Leonardo ROSSI

Alvaro FERNANDEZ HORTA – Gioele FIRENZUOLI (WC)

Luca VOLPI – Leopold ZIMA

Nicolo GIORDANO – Davide TORTORA [11]

– Guglielmo STEFANACCI (WC)

Andrea CASATI – Raffaele GIULIANO

Dimitri MOROGIANNIS – Nicolo CRESPI

TOMMASO NOCCHI (WC) – Christian OLIVEIRA [7]

Igor GIMENEZ [5] – Samuele PIERI

Christian BANTI (WC) – Francesco PASSARO

Mattia BELLUCCI – Manuel MAZZA

Edoardo CECERE – Gabriele BOSIO [10]

Thomas BOSANCIC [6] – Simone SPACCINI

Valerio PERRUZZA – Alberto COLAS SANCHEZ

Andrea BRIGNACCA – Petros TSITSIPAS

Andrea CALOGERO – Francesco LIUCCI [12]

Tabellone Quali Femminili

Nathalia WOLF GASPARIN [1] – BYE

Asja BICCHI – Caterina STELLA (WC)

Katerina TSYGOUROVA – Michelle ZANATTA (WC)

Francesca FALLENI – Elisa VISENTIN [9]

Baijing LIN [2] – camilla BRUNELLO

Elena POGGI – Valentina DEL MARCO

Mihaela Bianca COVRIG – Flaminia FUSARI

Barbara DESSOLIS – Carola CAVELLI [12]

Fiona GANZ [3] – Livia PALMA

Chiara BORDO – Francesca BOTTARDI

Diletta CHERUBINI (WC) – Maria Vittoria CASUCCI

Carlotta NONNIS MARZANO – Enola CHIESA [8]

Victoria HU [4] – Francesca BOLIS

Sara SEMERARO – Alessandra ANGHEL (WC)

Elisa Andrea CAMERANO – Valentina GAGGINI (WC)

Asia SERAFINI (WC) – Oleksandra OLIYNYKOVA [10]

Nuria BRANCACCIO [5] – Alessia TAGLIENTE

Caterina PRUCCOLI – Melody HEFTI

Giulia TURCONI – Anastasia PIANGERELLI

Carolina PIFERI – Mihaela DJAKOVIC [11]

Svenja OCHSNER [6] – Silvia SALVETTI (WC)

Francesca PASSAGLIA – Iulia Bianca ILINCA

Linda ALESSI – Ilaria SPOSETTI

Antonella LA CAVA – Costanza TRAVERSI [7]