Combined Madrid: Il programma di Venerdì 12 Maggio

Manolo Santana – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [6] Kei Nishikori vs [2] Novak Djokovic

2. [3] Simona Halep vs Anastasija Sevastova (non prima ore: 14:00)

3. [9] David Goffin vs [4] Rafael Nadal (non prima ore: 16:00)

4. Eugenie Bouchard OR [8] Svetlana Kuznetsova vs [14] Kristina Mladenovic (non prima ore: 20:00)

5. [LL] Borna Coric vs [8] Dominic Thiem (non prima ore: 21:30)

Arantxa Sanchez Vicario – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [7] Ivan Dodig / Marcel Granollers vs [4] Lukasz Kubot / Marcelo Melo

2. Pablo Cuevas vs Alexander Zverev (non prima ore: 14:30)

3. [3] Jamie Murray / Bruno Soares vs [6] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin

4. [1] Henri Kontinen / John Peers vs [8] Feliciano Lopez / Marc Lopez

5. Nick Kyrgios / Jack Sock vs [2] Bob Bryan / Mike Bryan

Estadio 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [3] Yung-Jan Chan / Martina Hingis vs [WC] Arantxa Parra Santonja / Sílvia Soler-Espinosa

2. [5] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs [O] Irina-Camelia Begu / Simona Halep