WTA Praga e Rabat: I risultati con il Live dettagliato delle semifinali (In campo due azzurre)

WTA Prague International | Terra | $250.000 – Semifinali

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Mona Barthel vs [3] Barbora Strycova



WTA Prague Mona Barthel Mona Barthel 3 6 6 Barbora Strycova [3] Barbora Strycova [3] 6 2 3 Vincitore: M. BARTHEL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 B. Strycova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Barthel 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Strycova 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 B. Strycova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 30-30 3-2 → 4-2 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Barthel 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 2-1 M. Barthel 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Strycova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Barthel 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 B. Strycova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Barthel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 B. Strycova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Barthel 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Strycova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 M. Barthel 15-0 15-15 15-30 0-2 → 0-3 B. Strycova 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 M. Barthel 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 0-1

2. [7] Ana Konjuh vs Jelena Ostapenko (non prima ore: 13:00) QF



WTA Prague Ana Konjuh [7] Ana Konjuh [7] 0 6 4 1 Jelena Ostapenko • Jelena Ostapenko 0 3 6 1 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Ostapenko 1-1 A. Konjuh 30-0 30-15 40-30 40-40 df A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Konjuh 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 4-6 J. Ostapenko 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 A. Konjuh 15-0 30-0 40-15 2-3 → 3-3 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Konjuh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 J. Ostapenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 A. Konjuh 30-0 40-0 1-0 → 2-0 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Konjuh 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 A. Konjuh 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 J. Ostapenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 A. Konjuh 0-15 0-30 15-40 2-2 → 2-3 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 A. Konjuh 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 A. Konjuh 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 0-1

3. [1] Lucie Hradecka / Katerina Siniakova vs [2] Anna-Lena Groenefeld / Kveta Peschke



Il match deve ancora iniziare

4. Kristyna Pliskova vs [7] Ana Konjuh OR Jelena Ostapenko (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

WTA Rabat International | Terra | $250.000 – Semifinali

CENTER COURT – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [1] Anastasia Pavlyuchenkova vs Sara Errani



Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Francesca Schiavone vs Varvara Lepchenko



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Timea Babos / Andrea Hlavackova vs [G] Nina Stojanovic / Maryna Zanevska



Il match deve ancora iniziare