WTA Madrid: Il Tabellone di Qualificazione. Presente la sola Sara Errani

C’è solo Sara Errani nel tabellone di Qualificazione del torneo WTA Premier Mandatory di Madrid.

L’azzurra però sarà impegnata domani nella semifinale del torneo di Rabat. Sarita potrà chiedere di essere spostato il suo incontro a sabato mattina, ma se vincerà anche domani verrà cancellata automaticamente dal torneo.

WTA Madrid Premier M. | Terra | e5.924.318

Manolo Santana – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Sílvia Soler-Espinosa vs [15] Magda Linette

Aranxta Sanchez Vicario – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Donna Vekic vs [12] Natalia Vikhlyantseva

2. Xinyun Han vs [14] Andrea Petkovic

3. [1] Shelby Rogers vs [WC] Daniela Hantuchova

4. [WC] Paula Badosa Gibert vs [9] Risa Ozaki

Estadio 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Kirsten Flipkens vs [13] Evgeniya Rodina

2. Ana Bogdan vs [11] Jennifer Brady

3. [4] Qiang Wang vs [WC] Varvara Flink

4. [5] Oceane Dodin vs Kateryna Bondarenko

Pista 4 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [6] Anett Kontaveit vs Julia Boserup

2. [3] Johanna Larsson vs Aliaksandra Sasnovich

3. [7] Saisai Zheng vs Mona Barthel (non prima ore: 16:00)

Pista 5 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. Mariana Duque-Mariño vs [16] Nao Hibino

2. Ekaterina Alexandrova vs [10] Tsvetana Pironkova

3. [2] Jelena Ostapenko vs Maria Sakkari (non prima ore: 15:00)

4. [8] Pauline Parmentier vs Sara Errani (non prima ore: 16:00)