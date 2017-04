ATP Estoril: Quali. Salvatore Caruso per la seconda volta in carriera in un main draw ATP

Salvatore Caruso ha centrato l’accesso al tabellone principale del torneo ATP 250 dell’Estoril.

L’azzurro nel decisivo turno delle qualificazioni ha superato con il punteggio di 63 76(1), in un’ora e 38 minuti di partita, il francese Kenny De Schepper, numero 144 del ranking mondiale.

Per Caruso si tratta della seconda partecipazione in un main draw Atp, dopo quella agli Internazionali BNL d’Italia 2016, quando cedette a Nick Kyrgios.

[4] Kenny De Schepper vs Salvatore Caruso



ATP Estoril Kenny De Schepper [4] Kenny De Schepper [4] 3 6 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 7 Vincitore: S. CARUSO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 K. De Schepper 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 K. De Schepper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 K. De Schepper 15-0 30-0 30-15 2-5 → 3-5 S. Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Caruso 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 K. De Schepper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. De Schepper 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-4 → 3-5 K. De Schepper 15-0 15-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 K. De Schepper 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. De Schepper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 K. De Schepper 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

0 Aces 02 Double Faults 270% 1st Serve % 84%30/50 (60%) 1st Serve Points Won 41/59 (69%)11/21 (52%) 2nd Serve Points Won 6/11 (55%)0/3 (0%) Break Points Saved 3/4 (75%)11 Service Games Played 1018/59 (31%) 1st Return Points Won 20/50 (40%)5/11 (45%) 2nd Return Points Won 10/21 (48%)1/4 (25%) Break Points Won 3/3 (100%)10 Return Games Played 1141/71 (58%) Total Service Points Won 47/70 (67%)23/70 (33%) Total Return Points Won 30/71 (42%)64/141 (45%) Total Points Won 77/141 (55%)

144 Ranking 218

29 Age 24

Bordeaux, France Birthplace Avola, Italy

Toulouse, France Residence Avola, Italy

6’8″ (203 cm) Height N/A

229 lbs (104 kg Weight 172 lbs (78 kg)

Left-Handed Plays Right-Handed

2010 Turned Pro N/A

2/1 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$1,409,726 Career Prize Money $146,461

Main Draw

(1) Carreno Busta, Pablo vs Bye

(PR) Robredo, Tommy vs Donskoy, Evgeny

Elias, Gastao vs Jaziri, Malek

Almagro, Nicolas vs (8) Paire, Benoit

(4/WC) Ferrer, David vs Bye

(WC) Silva, Frederico Ferreira vs Istomin, Denis

Harrison, Ryan vs Garcia-Lopez, Guillermo

Sugita, Yuichi vs (5) del Potro, Juan Martin

(6) Sousa, Joao vs Qualifier

Daniel, Taro vs Olivo, Renzo

Mathieu, Paul-Henri vs (WC) Sousa, Pedro

Bye vs (3) Muller, Gilles

(7) Edmund, Kyle vs Qualifier

Qualifier vs Anderson, Kevin

Berlocq, Carlos vs Qualifier

Bye vs (2) Gasquet, Richard

ATP Estoril 250 | Terra | e482.060 – TD Quali

ESTÁDIO MILLENNIUM – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 1:00 pm)

2. [WC] Goncalo Oliveira vs Joao Domingues (non prima ore: 16:00)



ATP Estoril Goncalo Oliveira Goncalo Oliveira 4 2 Joao Domingues Joao Domingues 6 6 Vincitore: J. DOMINGUES Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 G. Oliveira 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 J. Domingues 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Oliveira 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Domingues 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 G. Oliveira 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. Domingues 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 G. Oliveira 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Domingues 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Oliveira 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Domingues 15-0 15-15 df 30-15 4-3 → 4-4 G. Oliveira 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 J. Domingues 0-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Oliveira 0-15 15-30 15-40 30-40 4-0 → 4-1 J. Domingues 0-30 0-40 3-0 → 4-0 G. Oliveira 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Domingues 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 G. Oliveira 15-0 15-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

COURT CASCAIS – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ernesto Escobedo vs [8] Elias Ymer



ATP Estoril Ernesto Escobedo [1] Ernesto Escobedo [1] 1 4 Elias Ymer [8] Elias Ymer [8] 6 6 Vincitore: E. YMER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Ymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 E. Escobedo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 E. Escobedo 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Escobedo 15-0 3-1 E. Ymer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 df 2-1 → 3-1 E. Escobedo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-1 → 2-1 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 E. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 E. Escobedo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 E. Ymer 15-0 30-0 1-3 → 1-4 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 E. Ymer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 E. Escobedo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

2. [2] Andrey Rublev vs [5] Bjorn Fratangelo