Maria Sharapova: “lo so che i Grand Slam sono i tornei più grandi che abbiamo nel tennis ma per me Madrid e Roma sono importanti quanto i Major”

Maria Sharapova ha parlato dopo la sconfitta nella semifinale del torneo WTA Premier di Stoccarda contro Kristina Mladenovic.

“Non sono arrabbiata, avrei voluto però cogliere le opportunità avute quando ero un set e un break sopra e invece ho perso 12 dei successivi 14 punti. Da lì sono rimasta un po’ delusa, lei ha preso fiducia, è tornata nel match e io non sono più riuscita a metterle pressione, e quando ciò si verifica contro una giocatrice che ha fatto così bene quest’anno, è pericoloso e tutto diventa più difficile.

Ho terminato bene la partita a livello fisico, ho avuto anche la chance di agganciarla sul 5 pari ma lei ha giocato due ottimi punti e alla fine ho perso.”

“Se ad inizio settimana mi avessero detto che avrei vinto tre partite in due set e che sarei uscita in semifinale al terzo set ne sarei stata decisamente contenta. Sono davvero felice per come ho giocato e per come ho alzato l’intensità del mio gioco. Dopo una pausa così lunga non si è sicuri di quale possa essere il proprio livello ma penso di aver costruito un’ottima base da cui ripartire.”

In questo momento dopo così tanti mesi di stop ho bisogno di giocare partite, lo so che i Grand Slam sono i tornei più grandi che abbiamo nel tennis ma per me Madrid e Roma sono importanti quanto i Major. Voglio vedere come il mio corpo risponderà, voglio sentire la stanchezza di un match duro, queste cose non puoi allenarle. Sto attraversando un processo ed è esattamente ciò che voglio.”