Diario di bordo da Salsomaggiore: day 1

La prima giornata di qualificazione a Salsomaggiore scatta alle 8.30 ma, a causa della scuola, sono ‘costretto’ a saltare i match della mattina.

Arrivo al circolo, distante sì e no 200 metri da casa, alle 13.30, quando sul Campo 2 è impegnato Moritz Thiem contro Giacomo Poletti. Il match è stato vinto dall’austriaco, che però non ha brillato (forse si è tenuto fresco per i match di domani, sicuramente più importanti e complicati di quello di oggi?). La cosa che mi ha colpito di più è stato il rovescio, identico a quello di Dominic, oltre alla fisionomia: i due sono praticamente uguali! Domani, se possibile, proverò a strappargli qualche dichiarazione.

Nel frattempo, butto un occhio sul Campo 1, dove Tsitsipas, pur non tirando forte (forse pallettare è il suo stile di gioco, domani vi dirò con certezza), prende a pallate Luca Parenti, battuto 6-2 6-2.

Sul Campo 2 termina l’incontro di Thiem e dunque vado a posizionarmi sulle tribune Campo 1, sul quale sono scesi Brian Bencic (accompagnato rigorosamente dal papà e dal preparatore) e Massimo Brambati. A fine primo set, vinto 6-1 dallo svizzero, accade l’impensanile, qualcosa che rimarrà nella mente degli organizzatori, seppur non contenti: si è rotto il gancio della rete, partita sospesa!

Nelle foto, Bencic che si tiene in movimento in attesa di riprendere ed il campo un po’ particolare.

Dopo circa una ventina di minuti, riprende la partita ma la storia è sempre la stessa: Bencic troppo superiore, 6-2 secondo set e partita vinta.

La mia giornata è appena iniziata, ma un gelato non fa mai male. Abbandono il circolo per trenta minuti circa e, al ritorno, corro sul Campo 3, incuriosito da Federica Trevisan, della quale ho sentito parlare bene qualche tempo fa. La sua partita contro Giaquinta è tutt’altro che divertente, scambi lunghi ma molti errori, anche se la veneta ha piazzato anche alcuni vincenti che hanno strappato gli applausi del pubblico. Guardo i primi cinque giochi poi, da buon parmigiano, mi sposto sul campo affianco, dove stava per cominciare il ‘derby’ fra Tcherkes Zade e Terranova.

Seguito questo match, vinto 6-0 6-2 da una solida Tcherkes, complice anche una giornata ‘no’ di Elsa Terranova, rimango sulle tribune per assistere a Lisa Pigato-Giulia Turconi. Accanto a me, anche Ugo Pigato, padre-coach della giovane Lisa, classe 2003.

Si fa tardi, sono le 19.15 quando, sul 4-1 Pigato, devo abbandonare il circolo. Segnalo come la lombarda abbia piazzato almeno una decina di vincenti in appena cinque giochi; pensate a quanti ne avrà fatti nei successivi quindici (6-1 7-6 il finale in suo favore).

La mia prima giornata a Salsomaggiore è finita, ma domani dalle 8.30 sarò nuovamente al circolo ad assistere alle partite di questi piccoli-grandi campioni… A domani, amici di LiveTennis! Ps: cercherò di intervistare qualche giocatore, se avete preferenze o proposte vi invito a commentare questo post; stessa cosa in caso di curiosità sui tennisti!

Da Salsomaggiore, Lorenzo Carini