ATP Istanbul: I risultati con il live dettagliato del primo turno di Qualificazione. Riccardo Bellotti al turno finale

Riccardo Bellotti approda al turno decisivo nel torneo ATP 250 di Istanbul.

Il 25enne nato a Vienna, numero 204 del ranking mondiale e sesta testa di serie delle quali, ha sconfitto all’esordio delle qualificazioni l’argentino Andres Molteni, numero 751 Atp con il risultato di 63 61.

Al turno finale Riccardo sfiderà Laurynas Grigelis.

[Alt] Andres Molteni vs [6] Riccardo Bellotti



ATP Istanbul Andres Molteni Andres Molteni 3 1 Riccardo Bellotti [6] Riccardo Bellotti [6] 6 6 Vincitore: R. BELLOTTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Molteni 0-15 0-30 0-40 15-40 1-5 → 1-6 R. Bellotti 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 A. Molteni 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 0-4 A. Molteni 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 A. Molteni 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 R. Bellotti 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-5 → 3-6 A. Molteni 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-5 → 3-5 R. Bellotti 15-0 30-0 2-4 → 2-5 A. Molteni 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 R. Bellotti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Molteni 15-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bellotti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Molteni 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Bellotti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2 Aces 23 Double Faults 064% 1st Serve % 77%21/37 (57%) 1st Serve Points Won 27/36 (75%)9/21 (43%) 2nd Serve Points Won 9/11 (82%)8/12 (67%) Break Points Saved 5/5 (100%)8 Service Games Played 89/36 (25%) 1st Return Points Won 16/37 (43%)2/11 (18%) 2nd Return Points Won 12/21 (57%)0/5 (0%) Break Points Won 4/12 (33%)8 Return Games Played 830/58 (52%) Total Service Points Won 36/47 (77%)11/47 (23%) Total Return Points Won 28/58 (48%)41/105 (39%) Total Points Won 64/105 (61%)

751 Ranking 204

29 Age 25

Buenos Aires, Argentina Birthplace Vienna, Austria

Buenos Aires, Argentina Residence N/A

5’11” (180 cm) Height N/A

154 lbs (70 kg) Weight N/A

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/0 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$373,378 Career Prize Money $127,661

ATP Istanbul 250 | Terra | e439.005 – 1° Turno Quali

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Tobias Kamke vs Laurynas Grigelis



ATP Istanbul Tobias Kamke [1] Tobias Kamke [1] 7 5 1 Laurynas Grigelis Laurynas Grigelis 5 7 6 Vincitore: L. GRIGELIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 L. Grigelis 0-15 15-15 40-15 30-15 1-5 → 1-6 T. Kamke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-4 → 1-5 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Kamke 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 L. Grigelis 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Grigelis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Kamke 0-15 15-15 15-40 5-6 → 5-7 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Kamke 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 5-5 L. Grigelis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Grigelis 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 L. Grigelis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Grigelis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 df 40-15 6-5 → 7-5 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 5-5 → 6-5 T. Kamke 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 L. Grigelis 15-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 T. Kamke 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 L. Grigelis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 T. Kamke 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 L. Grigelis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Kamke 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 L. Grigelis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 T. Kamke 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 L. Grigelis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 1-0

2. [2] Mirza Basic vs [WC] Miomir Kecmanovic



ATP Istanbul Mirza Basic [2] Mirza Basic [2] 2 1 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 6 6 Vincitore: M. KECMANOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Basic 15-0 15-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Kecmanovic 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Basic 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 M. Basic 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 M. Kecmanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 1-5 M. Basic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-4 → 0-5 M. Kecmanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 M. Basic 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 M. Kecmanovic 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [4] Steven Diez vs Alexey Vatutin



ATP Istanbul Steven Diez [4] • Steven Diez [4] 0 4 Alexey Vatutin Alexey Vatutin 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Diez 4-3 A. Vatutin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 S. Diez 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-2 → 4-2 A. Vatutin 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Diez 15-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Vatutin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 S. Diez 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0

4. [WC] Altug Celikbilek vs [5] Mohamed Safwat



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Pere Riba vs [8] Daniel Brands (non prima ore: 12:00)



ATP Istanbul Pere Riba Pere Riba 30 7 6 3 Daniel Brands [8] • Daniel Brands [8] 15 6 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Brands 15-0 ace 15-15 15-30 3-2 P. Riba 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Brands 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Riba 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Brands 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 P. Riba 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 P. Riba 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Brands 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Riba 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Brands 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 P. Riba 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 D. Brands 15-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 P. Riba 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Brands 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 P. Riba 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 D. Brands 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Riba 15-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Brands 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 6-6 → 7-6 D. Brands 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 P. Riba 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Brands 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 P. Riba 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Brands 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 P. Riba 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Brands 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 P. Riba 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Brands 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 P. Riba 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 D. Brands 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 P. Riba 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [3] Adrian Menendez-Maceiras vs Marc Sieber



Il match deve ancora iniziare

4. Alex de Minaur vs [7] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare