WTA Stoccarda: Maria Sharapova dopo 15 mesi di squalifica rientra e batte la nostra Roberta Vinci

Maria Sharapova, al rientro dopo la squalifica per doping, ha sconfitto la nostra Roberta Vinci nel primo turno del torneo WTA Premier di Stoccarda ($776.000, terra).

La tennista russa si è imposta sulla n.1 italiana con il risultato di 75 63 dopo 1 ora e 44 minuti di partita.

La Sharapova è apparsa in ottima forma fisica, ancora un po’ fallosa nei colpi ma con il suo gioco che è rimasto quello di 15 mesi fa.

Sempre Aggressiva e cercando in pochi colpi di chiudere lo scambio. Devastante al servizio e sempre aggressiva in risposta.

Al secondo turno sfiderà la connazionale Ekaterina Makarova.

Primo set: Partiva bene la Vinci che si portava sul 2 a 0, grazie al break nel secondo gioco.

Nel terzo game però l’azzurra dopo un lungo gioco cedeva ai vantaggi il turno di servizio, con la russa che dal 40 pari piazzava due risposte vincenti.

Sul 3 pari l’italiana, 30-40, annullava una palla break con un bel diritto vincente e dopo aver annullato un altro break point sul 4 a 4, cedeva il turno di battuta sul 5 pari, quando la Sharapova dal 30-15, piazzava tre vincenti ed otteveva il break.

Nel game successivo, sul 6 a 5, la russa andava ai vantaggi al servizio, ma senza annullare palle break e dopo un nastro benevolo sul set point, chiudeva la frazione per 7 a 5.

Secondo set: Nel primo game la Vinci cedeva ai vantaggi il servizio, con la russa che nel gioco successivo annullava due palle break (una con un gratuito dell’azzurra).

Sul 4 a 3 e servizio per la russa, Maria metteva a segno ben 6 vincenti ed un parziale di otto punti consecutivi (tra cui due ace) e chiudeva la partita per 6 a 3, uscendo dal campo tra gli applausi.

La partita punto per punto



WTA Stuttgart Maria Sharapova Maria Sharapova 7 6 Roberta Vinci Roberta Vinci 5 3 Vincitore: M. SHARAPOVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 M. Sharapova 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 R. Vinci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 R. Vinci 15-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 M. Sharapova 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 M. Sharapova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 2-0 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 M. Sharapova 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 M. Sharapova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-4 → 4-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Sharapova 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Sharapova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Vinci 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 1-2 M. Sharapova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-1 → 0-2 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

M. Sharapova – R. Vinci

01:43:43

11 Aces 0

3 Double Faults 2

59% 1st Serve % 64%

30/37 (81%) 1st Serve Points Won 38/60 (63%)

14/26 (54%) 2nd Serve Points Won 12/34 (35%)

5/6 (83%) Break Points Saved 8/12 (67%)

10 Service Games Played 11

22/60 (37%) 1st Return Points Won 7/37 (19%)

22/34 (65%) 2nd Return Points Won 12/26 (46%)

4/12 (33%) Break Points Won 1/6 (17%)

11 Return Games Played 10

44/63 (70%) Total Service Points Won 50/94 (53%)

44/94 (47%) Total Return Points Won 19/63 (30%)

88/157 (56%) Total Points Won 69/157 (44%)

La vittoria

Il primo set vinto

First set 👉 @MariaSharapova! Takes a close opening set off Vinci 7-5! #PTGP2017 pic.twitter.com/uO7dtymJQz — WTA (@WTA) 26 aprile 2017

Il ritorno in campo