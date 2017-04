Ilie Nastase perde il controllo. Espulso come capitano e la Konta insultata dal pubblico scoppia in lacrime. Nastase poi è stato esonerato (Video)

Ilie Nastase ha perso il controllo durante il secondo singolare del playoff di Fed Cup contro la Gran Bretagna tra Cirstea e Konta.

Dopo una palla contestata, Nastase ha insultato pesantemente la Konta e la capitana della squadra Anne Keothavong.

Gli ufficiali di gara hanno cacciato Nastase dal campo. La partita poi è stata stata sospesa di nuovo dopo che la britannica, di nuovo offesa dal pubblico, è scoppiata in lacrime.

A calmare gli animi è intervenuta Simona Halep, che è entrata in campo e ha chiesto al pubblico di smettere, perché la Romania rischiava di essere squalificata. La Konta ha poi vinto 6-2 6-3.

Monica Niculescu ha preso il posto di Nastase in panchina.

Nastase poi è stato esonerato dalla Federazione rumena come capitano di Fed Cup.

My second run-in with Ilie Nastase. He then called me ugly off camera, just for good measure pic.twitter.com/pt2begOpTx

— Eleanor Crooks (@EleanorcrooksPA) 22 aprile 2017