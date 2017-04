Victoria Azarenka ritornerà alle competizioni tra 4 mesi

E’ Ufficiale il ritorno di Victoria Azarenka.

L’Azarenka sarà al via WTA di Stanford, torneo in preparazione agli US Open in programma dal 31 luglio al 6 agosto sul cemento all’aperto.

“Sono entusiasta di tornare a Stanford. Essere diventata mamma è stata la cosa più gratificante che mi sia mai accaduta e mi fa vedere le cose in maniera diversa. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova tappa della mia carriera”