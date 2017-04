Paul-Henri Mathieu parla del nuovo torneo di Sophia Antipolis

Paul-Henri Mathieu si è espresso sui suoi obiettivi stagionali e sulla stagione ‘sul rosso’ ormai alle porte: “Prima di venire al Challenger di Sophia Antipolis, mi sono allenato per due settimane sulla terra battuta. Questo torneo mi permetterà di vedere la mia condizione sulla superficie che più amo. Il tabellone è molto complicato e riuscirò sicuramente a capire la mia situazione, in modo da programmare al meglio anche i prossimi impegni. Questo torneo è davvero ottimo ed è in una buona settimana, penso possa avere un ottimo futuro davanti a sè”.

Lorenzo Carini