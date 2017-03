Jarmila Gajdosova aspetta un bimbo

Jarmila Gajdosova, ex-tennista di ventinove anni che ha da poco appeso la racchetta al chiodo, ha annunciato di essere incinta del suo primogenito.

Jarmila, avendo assunto il cognome Wolfe dopo essere convolata a nozze con il suo attuale marito, ha comunicato la felice notizia tramite Twitter e lo ha fatto adoperando un grazioso gioco di parole che associava la propria gravidanza al cognome acquisito da sposa.

This is one of my favorite post I could share with y'all! With joy and pride we would love to share that there will be a little Wolfe soon pic.twitter.com/JNEIpeNSeL

— Jarmila Wolfe (@tennis_jarkag) 28 marzo 2017