Da Miami: Parla Fabio Fognini “Ero concentrato sul mio gioco ma avevo visto nell’ultimo match contro Delbonis che aveva chiamato il fisio. Oggi a metà primo set ha sbagliato tante palle di dritto”. Nishikori ” Non è che Fabio abbia giocato estremamente bene, ma a un livello sufficiente per battermi”

Fabio Fognini

Il match con Nishikori: “Non mi interessa che Kei non fosse al 100%. Non siate come la stampa italiana. Se ho avuto anch’io questa sensazione? No. Ero concentrato sul mio gioco ma avevo visto nell’ultimo match contro Delbonis che aveva chiamato il fisio. Oggi a metà primo set ha sbagliato tante palle di dritto. Penso abbia un po’ di dolore al polso, che credo tutti abbiano perché le condizioni qui a Miami sono totalmente diverse rispetto ad Indian Wells. È lo sport.”

Il rapporto con Vieri: “Ci conosciamo bene. Ho fatto la pre-season qui a Key Biscayne perché Franco Davin vive qui. Siamo andati a cena a volte e parliamo ogni giorno. È stato un campione del calcio, quindi cerca sempre di darmi consigli. Il tennis è diverso dal calcio ma va bene. Sono contento perché è un ottimo amico.”

Tra poco papà: “Penso sia una buona motivazione. Flavia è a casa, oggi sono 60 giorni fuori da casa e quindi dopo San Paolo pensavo di tornare perché non ero sicuro di giocare Indian Wells. Gliel’ho anche chiesto, ma poi ho cominciato a sentirmi bene sul campo e a giocare sempre meglio. Ora è la priorità, è qualcosa di molto importante, non è che sia un grande problema ma dopo Miami ne dovremo parlare e decidere qual è la soluzione migliore, faremo le cose in base a come si sente.

Flavia andrà a Barcellona durante Monte Carlo. Io gioco ogni settimana sulla terra, tanti tornei, quindi vedremo qual è il miglior programma possibile per tutti”.

Kei Nishikori

“Non sono al 100%, non ho un infortunio specifico, soffro di un dolore in due parti del corpo. Le condizioni di gioco sono state dure per me ma anche per Fabio.

Non è che durante questa partita lui abbia giocato estremamente bene, ma a un livello sufficiente per battermi. Ora per alcuni giorni non toccherò racchetta poi cercherò di recuperare prima possibile e mi allenerò per preparare Barcellona.”