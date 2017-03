Nuovi Arrivi alla 2001 Team Tennis Academy: Si aggiungono Luca Giacomini e Walter Trusendi

Nuovi e graditi arrivi nel gruppo di professionisti della 2001 Team Tennis Academy, accademia del tennis con sede presso il Centro Sportivo Plebiscito e il Centro Sportivo 2000 diretta dai tecnici nazionali Giampaolo Coppo ed Andrea Mantegazza: il primo è Luca Giacomini, giovane promessa classe ’97 e patavino doc, classificato 2.2 in Italia e 1178 ATP, il secondo è Walter Trusendi, classe ’85, classificato 2.1 e 399 ATP (best ranking 299 ATP) che si appoggerà all’accademia per gli allenamenti saltuariamente.

Entrambi saranno seguiti, insieme a Matteo Viola, da Giampaolo Coppo e Andrea Fava.

Per quanto riguarda i campionati a squadre, DOMENICA 26 MARZO esordio in casa, presso il Centro Sportivo 2000, dell’A2 femminile (Youlia Fedossova 2.2, Angelica Moratelli 2.2, Chiara Mendo 2.4, Melania Delai 2.5, Cecilia Maria Barbiero 2.5) che dalle ore 10.00 sfiderà sui campi in terra rossa il temibile TC Siena (Laura Pous Tio, 341 WTA, Cristina Bucsa 2.4, Federica Grazioso 2.4, Martina Caciotti 2.6).