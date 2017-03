Marcus Willis diventa padre e pensa alla top 100

Marcus Willis, attualmente al n.407 ATP, ha giocato solo tre tornei Futures quest’anno, raccogliendo un secondo turno, semifinale e finale.

Ma la gioia più grande è arrivata alcuni giorni fa. Infatti Marcus ha annunciato la sua recente paternità con entusiasmo e tenerezza attraverso il suo profilo Twitter.

Lo scopo di Willis in questa stagione è quello di entrare nella top-100 qualcosa che sembra molto complessa al momento. “Ho voglia di essere sano e in forma per tutto l’anno, cosa che non è mai capitata in tutta la mia carriera. Se quindi riuscirò ad essere integro potrò entrare nei top 100, questo potrà richiedere due o tre anni ma ci proverò”.