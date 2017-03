Combined Indian Wells: Il programma di Mercoledì 15 Marzo

STADIUM 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Donald Young vs [4] Kei Nishikori

2. [19] Anastasia Pavlyuchenkova vs [8] Svetlana Kuznetsova (non prima ore: 21:00)

3. [15] Nick Kyrgios vs [2] Novak Djokovic (non prima ore: 23:00)

4. [5] Rafael Nadal vs [9] Roger Federer (non prima ore: 01:00)

5. [3] Karolina Pliskova vs [7] Garbiñe Muguruza (non prima ore: 03:00)

6. [10] Gael Monfils vs [8] Dominic Thiem (non prima ore: 04:30)

STADIUM 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Dusan Lajovic vs [21] Pablo Carreno Busta

2. [11] David Goffin vs [27] Pablo Cuevas

3. Malek Jaziri vs [17] Jack Sock (non prima ore: 22:00)

4. [3] Stan Wawrinka vs [LL] Yoshihito Nishioka (non prima ore: 02:00)

5. Novak Djokovic / Viktor Troicki vs [6] Raven Klaasen / Rajeev Ram

STADIUM 3 – Ora italiana: 23:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Henri Kontinen / John Peers vs Gilles Muller / Sam Querrey

2. Jean-Julien Rojer / Horia Tecau vs [4] Jamie Murray / Bruno Soares

3. [8] Lukasz Kubot / Marcelo Melo vs [WC] Nick Kyrgios / Nenad Zimonjic

STADIUM 4 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Shuko Aoyama / Zhaoxuan Yang vs [2] Ekaterina Makarova / Elena Vesnina

2. [1] Bethanie Mattek-Sands / Lucie Safarova vs [G] Svetlana Kuznetsova / Kristina Mladenovic (non prima ore: 23:00)