WTA Indian Wells: Sara Errani con tanta fatica al secondo turno. Camila Giorgi subito eliminata. Out anche la Schiavone

Sara Errani con tanta fatica riesce ad approdare al secondo turno del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells.

La tennista romagnola ha sconfitto all’esordio Mandy Minella, classe 1985 e n.76 WTA con il risultato di 16 64 75 dopo 2 ore e 44 minuti di partita.

Al secondo turno Sarita sfiderà Barbora Strycova classe 1986 e n.19 WTA.

Da segnalare che la Errani nel terzo e decisivo set sotto per 1 a 3, recuperava il break nel sesto gioco impattando sul 3 pari.

Sul 3 a 3 nuovo break per la Minella che però nel game successivo, sul 4 a 3, dopo aver mancato una palla del 5 a 3 cedeva nuovamente la battuta.

La Errani poi sul 6 a 5 metteva a segno il break decisivo, con Mandy che dal 40-15 e dopo aver commesso due doppi falli (Uno decisivo sul 40 pari), cedeva il servizio, con l’azzurra che poteva festeggiare la vittoria per 7 a 5.

Niente da fare, invece, per Francesca Schiavone superata dall’americana Louisa Chirico classe 1996 e n.65 WTA, con il punteggio di 63 63 in 1 ora e 17 minuti di partita.

Camila Giorgi esce di scena all’esordio nel torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells.

La tennista di Macerata si è arresa a Johanna Larsson, 28 anni e n.57 del mondo, con il risultato di 76 (3) 63 dopo 1 ora e 41 minuti di gioco.

Nel primo set Camila dopo aver recuperato un break di svantaggio nell’ottavo gioco, nel tiebreak andava subito sotto per 0 a 5, prima di perdere la frazione per 7 punti a 3.

Nel secondo set l’azzurra sotto per 1 a 4, recuperava il break nel settimo gioco.

Sul 3 a 4, 15-0 ed era alla battuta, Camila subiva un parziale di 8 punti a 2, perdendo due game consecutivi e uscendo di scena dal torneo per 6 a 3.

WTA Indian Wells Premier M. | Cemento | $7.669.423

1T Larsson – Giorgi (1-2) 2 incontro dalle ore 20:00



WTA Indian Wells Johanna Larsson Johanna Larsson 7 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 6 3 Vincitore: J. LARSSON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 J. Larsson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Larsson 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-1 → 4-2 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 4-1 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-1 → 2-1 C. Giorgi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 5*-0 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 C. Giorgi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Larsson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 J. Larsson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 C. Giorgi 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 J. Larsson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Larsson 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2 Aces 26 Double Faults 865% 1st Serve % 45%35/45 (78%) 1st Serve Points Won 21/35 (60%)11/24 (46%) 2nd Serve Points Won 22/43 (51%)0/2 (0%) Break Points Saved 8/11 (73%)11 Service Games Played 1014/35 (40%) 1st Return Points Won 10/45 (22%)21/43 (49%) 2nd Return Points Won 13/24 (54%)3/11 (27%) Break Points Won 2/2 (100%)10 Return Games Played 1146/69 (67%) Total Service Points Won 43/78 (55%)35/78 (45%) Total Return Points Won 23/69 (33%)81/147 (55%) Total Points Won 66/147 (45%)

Giorgi – Larsson

Dec 30, 1991 Birthday: Aug 17, 1988

25 years Age: 28 years

Italy Italy Country: Sweden Sweden

73 Current rank: 57

30 (Aug 03, 2015) Highest rank: 45 (Sep 26, 2016)

414 Total matches: 646

$2 050 638 Prize money: $2 393 473

824 Points: 970

Right-handed Plays: Right-handed

1T Chirico – Schiavone (1-0) 2 incontro dalle ore 23:00



WTA Indian Wells Louisa Chirico Louisa Chirico 6 6 Francesca Schiavone Francesca Schiavone 3 3 Vincitore: L. CHIRICO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Schiavone 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 L. Chirico 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 df df 3-3 → 4-3 L. Chirico 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 L. Chirico 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 L. Chirico 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Chirico 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 df 4-3 → 5-3 L. Chirico 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 L. Chirico 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Chirico 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Chirico 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

3 Aces 12 Double Faults 553% 1st Serve % 52%20/30 (67%) 1st Serve Points Won 17/27 (63%)15/27 (56%) 2nd Serve Points Won 9/25 (36%)7/9 (78%) Break Points Saved 3/8 (38%)9 Service Games Played 910/27 (37%) 1st Return Points Won 10/30 (33%)16/25 (64%) 2nd Return Points Won 12/27 (44%)5/8 (63%) Break Points Won 2/9 (22%)9 Return Games Played 935/57 (61%) Total Service Points Won 26/52 (50%)26/52 (50%) Total Return Points Won 22/57 (39%)61/109 (56%) Total Points Won 48/109 (44%)

Chirico – Schiavone

May 16, 1996 Birthday: Jun 23, 1980

20 years Age: 36 years

United States United States Country: Italy Italy

65 Current rank: 157

58 (Oct 31, 2016) Highest rank: 4 (May 02, 2011)

261 Total matches: 930

$0 Prize money: $10 823 955

889 Points: 370

Right-handed Plays: Right-handed

1T Errani – Minella (3-0) 3 incontro dalle ore 20:00



WTA Indian Wells Sara Errani Sara Errani 1 6 7 Mandy Minella Mandy Minella 6 4 5 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 M. Minella 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 6-5 → 7-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 M. Minella 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Minella 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 M. Minella 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 M. Minella 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-2 → 1-3 S. Errani 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 M. Minella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Minella 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 M. Minella 0-15 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 5-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Minella 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Minella 0-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Minella 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Minella 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-5 → 1-5 M. Minella 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Minella 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Errani 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Minella 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1 Aces 51 Double Faults 568% 1st Serve % 61%36/73 (49%) 1st Serve Points Won 37/67 (55%)19/35 (54%) 2nd Serve Points Won 20/43 (47%)13/19 (68%) Break Points Saved 3/9 (33%)14 Service Games Played 1530/67 (45%) 1st Return Points Won 37/73 (51%)23/43 (53%) 2nd Return Points Won 16/35 (46%)6/9 (67%) Break Points Won 6/19 (32%)15 Return Games Played 1455/108 (51%) Total Service Points Won 57/110 (52%)53/110 (48%) Total Return Points Won 53/108 (49%)108/218 (50%) Total Points Won 110/218 (50%)

Errani – Minella

Apr 29, 1987 Birthday: Nov 22, 1985

29 years Age: 31 years

Italy Italy Country: Luxembourg Luxembourg

104 Current rank: 76

5 (Aug 26, 2013) Highest rank: 66 (Sep 24, 2012)

751 Total matches: 620

$12 736 385 Prize money: $1 267 286

588 Points: 783

Right-handed Plays: Right-handed