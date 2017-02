ATP Marsigilia, Rio de Janeiro e Delray Beach: Le Finali. Thiem vince a Rio. Raonic dà forfait. Titolo a Sock in quel di Delray Beach. Jo Wilfried Tsonga vince anche a Marsiglia e rientra in top ten (Video)

Dopo aver vinto a Rotterdam la scorsa settimana, Jo-Wilfred Tsonga è riuscito a ripetere un’altra settimana fantastica nel torneo di casa nell’ATP 250 di Marsiglia.

Il transalpino ha sconfitto in finale il connazionale Lucas Pouille con un doppio 6-4 sfoderando un’altra eccellente prestazione.

Tsonga con questa vittoria ha afferrato il suo 14 ° titolo ATP in carriera ed il terzo trionfo a Marsiglia.

Da domani sarà al n.7 del mondo, +4 rispetto a sette giorni fa.

La partita



Premiazione



L’organizzazione del torneo ATP Delray Beach 250 dovrà rendere i soldi del biglietto per la finale di singolare.

Infatti Milos Raonic ha dato forfait per un problema alla coscia.

Jack Sock quindi conquista il torneo senza giocare un solo punto. Questo è il secondo titolo dell’anno per l’americano (vinto già ad Auckland in gennaio) e domani salirà al 18 ° posto nella classifica ATP.

Premiazione



Dominic Thiem si è aggiudicato questa sera il torneo ATP 500 di Rio de Janeiro.

In finale l’austriaco ha sconfitto Pablo Carreno Busta con il punteggio di 75 64 in 1 ora e 34 minuti di gioco.

Per Thiem è l’ottavo successo in carriera nel circuito maggiore e da domani sarà al n.9 perdendo una posizione rispetto a sette giorni fa, scavalcato da Tsonga e perchè lo scorso anno aveva vinto il torneo 500 di Acapulco.

ATP Marseille 250 | Indoor | e620.660 – Finali

Court Central – Ora italiana: 12:50 (ora locale: 12:50 pm)

1. [1] Julien Benneteau / Nicolas Mahut vs Robin Haase / Dominic Inglot



ATP Marseille Julien Benneteau / Nicolas Mahut [1] Julien Benneteau / Nicolas Mahut [1] 6 6 10 Robin Haase / Dominic Inglot Robin Haase / Dominic Inglot 4 7 5 Vincitori: BENNETEAU / MAHUT Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-5 J. Benneteau / Mahut 0-1 ace 1-1 2-1 2-2 3-2 4-2 4-3 4-4 4-5 5-5 6-5 7-5 8-5 9-5 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* ace 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 5-5* 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 R. Haase / Inglot 0-15 0-30 30-30 ace 30-40 40-40 6-5 → 6-6 J. Benneteau / Mahut 30-0 ace 40-0 ace 5-5 → 6-5 R. Haase / Inglot 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-5 → 5-5 J. Benneteau / Mahut 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-4 → 4-5 R. Haase / Inglot 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Benneteau / Mahut 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 R. Haase / Inglot 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 J. Benneteau / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Haase / Inglot 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Benneteau / Mahut 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Haase / Inglot 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Benneteau / Mahut 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Haase / Inglot 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 5-4 → 6-4 J. Benneteau / Mahut 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 R. Haase / Inglot 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 J. Benneteau / Mahut 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 R. Haase / Inglot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 J. Benneteau / Mahut 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Haase / Inglot 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Benneteau / Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 1-1 → 2-1 R. Haase / Inglot 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Benneteau / Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

2. [4] Lucas Pouille vs [2] Jo-Wilfried Tsonga (non prima ore: 15:00)



ATP Marseille Lucas Pouille [4] Lucas Pouille [4] 4 4 Jo-Wilfried Tsonga [2] Jo-Wilfried Tsonga [2] 6 6 Vincitore: J. TSONGA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Tsonga 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-5 → 4-6 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Pouille 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 J. Tsonga 0-15 30-15 3-2 → 3-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Tsonga 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 J. Tsonga 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 L. Pouille 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 J. Tsonga 15-0 ace 40-0 2-3 → 2-4 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 J. Tsonga 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Pouille 15-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

ATP Rio de Janeiro 500 | Terra | $1.461.560 – Finale

Quadra Guga Kuerten – Ora italiana: 21:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [4] Pablo Carreno Busta vs [2] Dominic Thiem



ATP Rio de Janeiro Pablo Carreno Busta [4] Pablo Carreno Busta [4] 5 4 Dominic Thiem [2] Dominic Thiem [2] 7 6 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-6 → 5-7 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Thiem 0-15 0-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 15-15 df 15-30 30-40 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

ATP Delray Beach 250 | Cemento | $534.625 – Finali

Stadium – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Treat Huey / Max Mirnyi vs [2] Raven Klaasen / Rajeev Ram



ATP Delray Beach Treat Huey / Max Mirnyi [3] Treat Huey / Max Mirnyi [3] 5 5 Raven Klaasen / Rajeev Ram [2] Raven Klaasen / Rajeev Ram [2] 7 7 Vincitori: KLAASEN / RAM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Klaasen / Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 T. Huey / Mirnyi 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 5-5 → 5-6 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 5-5 T. Huey / Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-4 → 5-4 R. Klaasen / Ram 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-3 → 4-4 T. Huey / Mirnyi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-1 → 4-2 T. Huey / Mirnyi 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 R. Klaasen / Ram 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Huey / Mirnyi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Klaasen / Ram 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 1-0 → 1-1 T. Huey / Mirnyi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 5-6 → 5-7 T. Huey / Mirnyi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 R. Klaasen / Ram 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-5 → 5-5 T. Huey / Mirnyi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 R. Klaasen / Ram 15-0 30-0 ace 40-15 3-4 → 3-5 T. Huey / Mirnyi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 2-4 → 3-4 R. Klaasen / Ram 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 T. Huey / Mirnyi 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 1-3 → 2-3 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 T. Huey / Mirnyi 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 1-2 R. Klaasen / Ram 0-15 15-15 30-15 ace 0-1 → 0-2 T. Huey / Mirnyi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

2. [1] Milos Raonic vs [3] Jack Sock (non prima ore: 21:00)