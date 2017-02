ATP Rio de Janeiro: Paolo Lorenzi eliminato da Federico Delbonis

Paolo Lorenzi esce di scena all’esordio nel torneo ATP 500 di Rio de Janeiro ($1.461.560, terra).

Il tennista toscano è stato eliminato da Federico Delbonis 26 anni e n.52 del mondo, con il punteggio di 46 61 64 dopo 2 ore e 14 minuti di partita.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set l’azzurro nel secondo game mancava tre palle break e poi sul 2 a 1 in suo favore, 0-40, non concretizzava altri tre break point.

Delbonis, invece, alla prima opportunità sul 2 pari metteva a segno il break decisivo (a 15) e poi non concedeva più nulla alla battuta (un solo punto perso nei restanti tre turni di servizio) e chiudeva la partita per 6 a 4.

La partita punto per punto



ATP Rio de Janeiro Paolo Lorenzi [7] Paolo Lorenzi [7] 6 1 4 Federico Delbonis Federico Delbonis 4 6 6 Vincitore: F. DELBONIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 P. Lorenzi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 F. Delbonis 0-15 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 F. Delbonis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 P. Lorenzi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 P. Lorenzi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 6-4 F. Delbonis 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-3 → 5-4 P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 F. Delbonis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 F. Delbonis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Delbonis 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Delbonis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

P. Lorenzi – F. Delbonis

02:13:40

3 Aces 3

4 Double Faults 4

41% 1st Serve % 67%

23/31 (74%) 1st Serve Points Won 48/66 (73%)

25/45 (56%) 2nd Serve Points Won 17/33 (52%)

2/5 (40%) Break Points Saved 13/14 (93%)

13 Service Games Played 14

18/66 (27%) 1st Return Points Won 8/31 (26%)

16/33 (48%) 2nd Return Points Won 20/45 (44%)

1/14 (7%) Break Points Won 3/5 (60%)

14 Return Games Played 13

48/76 (63%) Total Service Points Won 65/99 (66%)

34/99 (34%) Total Return Points Won 28/76 (37%)

82/175 (47%) Total Points Won 93/175 (53%)

40 Ranking 52

35 Age 26

Rome, Italy Birthplace Azul, Argentina

Siena, Italy Residence Azul, Argentina

6’0″ (182 cm) Height 6’3″ (190 cm)

169 lbs (76 kg) Weight 194 lbs (88 kg)

Right-Handed Plays Left-Handed

2003 Turned Pro 2007

6/6 Year to Date Win/Loss 1/2

0 Year to Date Titles 0

1 Career Titles 2

$3,032,003 Career Prize Money $2,449,071