Challenger Morelos: Tabellone di Quali. Nessun azzurro al via.

Challenger Morelos CH | Cemento | $50.000

(1) Galan, Daniel Elahi vs Bye

Martinez, Luis David vs (WC) Brandes Vogt, Manfred

Hach Verdugo, Hans vs (WC) Rivera Caballero, Mauricio

Bye vs (8) Lammons, Nathaniel

(2) Schnur, Brayden vs Bye

Astorga, Mauricio vs Aramburu Contreras, Ivar Jose

(WC) Ramirez, Cesar vs (WC) Olaya, Jorge

Bye vs (5) Pavic, Ante

(3) Barrios Vera, Marcelo Tomas vs Bye

Bye vs (WC) Rubio Fierros, Alan Fernando

Rodriguez Rodriguez, Jose Antonio vs Bye

Bye vs (6) Escobar, Gonzalo

(4) Endara, Ivan vs Bye

(WC) Batalla, Juan Ignacio vs Lawson, Alex

Withrow, Jackson vs Bye

Bye vs (7) Bambridge, Luke