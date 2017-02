ITF / FUTURE QUALI E MD dal 18/02 al 24/02/2017 – 45 atleti azzurri al via nelle quali

Sono 30 gli azzurri nel circuito maschile e una decina ad attenderli nei vari main draw, mentre in quello femminile saranno almeno 15 che disputeranno le qualifiche e circa una dozzina nel tabellone principale. Ricca rappresentanza per entrambi i sessi sempre nella vicina Hammamet in Tunisia.

$25.000 PERTH – cemento all’aperto

QUALI: Georgia BRESCIA, Martina CAREGARO

______

$25.000 RANCHO SANTA FE (California) – cemento all’aperto

QUALI: Bianca TURATI, Anna TURATI

______

$25.000 MOSCA – cemento coperto

MD: Jessica PIERI

______

HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Martina DI GIUSEPPE [4], Nastassja BURNETT [7], Corinna DENTONI, Anna Giulia REMONDINA, Camilla SCALA, Giorgia MARCHETTI, Miriana TONA

QUALI: Gaia SANESI, Lucrezia STEFANINI, Federica PRATI, Natasha PILUDU, Marianna NATALI, Verena MELISS, Veronica NAPOLITANO, Anna Maria PROCACCI, Chiara QUATTRONE, Sofia MARIOTTO

______

PALMANOVA (MAIORCA) – terra all’aperto

MD: Giulia GATTO MONTICONE [5], Martina COLMEGNA

______

SHARM EL SHEIKH – cemento all’aperto

MD: Valeria PROSPERI (WC)

QUALI: Giulia CERUTTI

______

NANJING – cemento all’aperto

MD: Cristiana FERRANDO [4]

______

MASCHILE

TUNISIA F7 HAMMAMET – terra all’aperto

MD: Stefano TRAVAGLIA [2], Omar GIACALONE, Davide GALOPPINI, Filippo BALDI

QUALI: Daniele CAPECCHI [4], Filippo LEONARDI [5], Cristian CARLI [7], Matteo TINELLI [11], Davide PONTOGLIO [13], Giovanni ORSONI, Luca Salvatore FELICINI, Andrea BORRONI, Luigi SORRENTINO, Davide MELCHIORRE, Fabio MERCURI, Riccardo ROBERTO, Antonio ZUCCA, Horst RIEDER, Moritz TROCKER, Giuseppe SICOLO (WC)

______

SPAGNA F6 CORNELLA – cemento all’aperto

MD: Erik CREPALDI [7], Riccardo BONADIO, Fabrizio ORNAGO

QUALI: Raul BRANCACCIO [2], Alessandro PETRONE [3], Alexander WEIS, Federico MACCARI, Marco DI PRIMA, Tommaso GABRIELI

______

EGITTO F6 SHARM EL SHEIKH – cemento all’aperto

MD: Giorgio RICCA

QUALI: Francesco GARZELLI [7], Marco MOSCIATTI, Gianluca BERGOMI, Davide NEGROTTI

______

TURCHIA F7 ANTALYA – cemento all’aperto

MD: Francesco VILARDO

QUALI: Francesco FERRARI [12], Francesco SALVIATO

______

CINA F2 ANNING – terra all’aperto

MD: Marco BORTOLOTTI [6]

______

USA F8 INDIAN HARBOUR BEACH (FLORIDA) – terra all’aperto

QUALI: Vito DELL’ELBA

______

INDONESIA F3 JAKARTA – cemento all’aperto

QUALI: Carlo DONATO [7]

______

DAVIDE CAMPANINI