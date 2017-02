WTA Dubai: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana.

Dubai Premier 5, $2.666.000, Cemento

(1) Duan, Ying-Ying vs Naydenova, Aleksandrina

(WC) Kichenok, Lyudmyla vs (14) Sabalenka, Aryna

(2) Minella, Mandy vs Sadikovic, Amra

Honcova, Michaela vs (10) Zhu, Lin

(3) Mertens, Elise vs Hlavackova, Andrea

Morita, Ayumi vs (9) Tig, Patricia Maria

(4) Vikhlyantseva, Natalia vs Jurak, Darija

Rosolska, Alicja vs (13) Zhang, Kai-Lin

(5) Ozaki, Risa vs (WC) Kichenok, Nadiia

Savchuk, Olga vs (12) Soler-Espinosa, Sílvia

(6) Zheng, Saisai vs Klepac, Andreja

Martínez Sánchez, María José vs (15) Hradecka, Lucie

(7) Hibino, Nao vs Dabrowski, Gabriela

Jabeur, Ons vs (16) Goncalves, Paula Cristina

(8) Boserup, Julia vs Rodionova, Anastasia

(WC) Al Nabhani, Fatma vs (11) Chang, Kai-Chen

Court 1 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Fatma Al Nabhani vs [11] Kai-Chen Chang

2. [1] Ying-Ying Duan vs Aleksandrina Naydenova

3. [2] Mandy Minella vs Amra Sadikovic

4. [3] Elise Mertens vs Andrea Hlavackova (non prima ore: 12:00)

Court 2 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alicja Rosolska vs [13] Kai-Lin Zhang

2. [8] Julia Boserup vs Anastasia Rodionova

3. Michaela Honcova vs [10] Lin Zhu

4. [4] Natalia Vikhlyantseva vs Darija Jurak (non prima ore: 12:00)

Court 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ayumi Morita vs [9] Patricia Maria Tig

2. Ons Jabeur vs [16] Paula Cristina Goncalves

3. Olga Savchuk vs [12] Sílvia Soler-Espinosa (non prima ore: 12:00)

4. María José Martínez Sánchez vs [15] Lucie Hradecka (non prima ore: 12:00)

Court 7 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Lyudmyla Kichenok vs [14] Aryna Sabalenka

2. [5] Risa Ozaki vs [WC] Nadiia Kichenok

3. [6] Saisai Zheng vs Andreja Klepac (non prima ore: 12:00)

4. [7] Nao Hibino vs Gabriela Dabrowski (non prima ore: 12:00)