WTA Doha: I risultati con il Live dettagliato della terza giornata (In campo Roberta Vinci)

Questi i risultati con il Live dettagliato dal torneo WTA Premier di Doha.

WTA Doha Premier | Cemento | $776.000 – 1°-2° Turno

Centre Court – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Garbiñe Muguruza vs [WC] Cagla Buyukakcay



WTA Doha Garbiñe Muguruza [5] Garbiñe Muguruza [5] 6 6 Cagla Buyukakcay Cagla Buyukakcay 3 2 Vincitore: G. MUGURUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 C. Buyukakcay 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 G. Muguruza 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 5-2 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 4-0 → 4-1 C. Buyukakcay 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 G. Muguruza 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 C. Buyukakcay 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 G. Muguruza 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 C. Buyukakcay 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 6-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 C. Buyukakcay 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 C. Buyukakcay 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 G. Muguruza 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Buyukakcay 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 G. Muguruza 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Buyukakcay 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

2. [8] Barbora Strycova vs [WC] Fatma Al Nabhani (non prima ore: 10:00)



WTA Doha Barbora Strycova [8] Barbora Strycova [8] 0 0 Fatma Al Nabhani • Fatma Al Nabhani 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 F. Al Nabhani 0-0

3. Caroline Wozniacki vs Kiki Bertens (non prima ore: 11:00)



WTA Doha Caroline Wozniacki • Caroline Wozniacki 30 2 Kiki Bertens Kiki Bertens 15 2 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 2-2 K. Bertens 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 C. Wozniacki 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 K. Bertens 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. Anastasia Pavlyuchenkova vs [3] Dominika Cibulkova (non prima ore: 13:30)



5. [4] Agnieszka Radwanska vs Caroline Wozniacki OR Kiki Bertens

6. [1] Angelique Kerber vs Irina-Camelia Begu OR Daria Kasatkina

7. [Q] Madison Brengle OR Caroline Garcia vs [2] Karolina Pliskova (non prima ore: 18:00)

Court 1 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Yulia Putintseva vs [7] Timea Bacsinszky



WTA Doha Yulia Putintseva Yulia Putintseva 0 6 0 Timea Bacsinszky [7] • Timea Bacsinszky [7] 0 1 0 Vincitore: Y. PUTINTSEVA per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Bacsinszky 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 T. Bacsinszky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 T. Bacsinszky 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Y. Putintseva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Bacsinszky 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Putintseva 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Roberta Vinci vs [Q] Lauren Davis (non prima ore: 10:00)



WTA Doha Roberta Vinci • Roberta Vinci 0 2 3 Lauren Davis Lauren Davis 0 6 3 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Vinci 3-3 L. Davis 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 R. Vinci 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Davis 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 1-2 → 2-2 R. Vinci 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 R. Vinci 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Davis 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 L. Davis 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Vinci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 L. Davis 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 R. Vinci 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 R. Vinci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

3. [8] Barbora Strycova OR [WC] Fatma Al Nabhani vs Samantha Stosur (non prima ore: 12:00)

4. [5] Garbiñe Muguruza OR [WC] Cagla Buyukakcay vs Shuai Zhang OR Timea Babos (non prima ore: 12:00)

Court 2 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shuai Zhang vs Timea Babos



WTA Doha Shuai Zhang Shuai Zhang 40 7 4 Timea Babos • Timea Babos A 6 1 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Babos 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-1 S. Zhang 15-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 T. Babos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 T. Babos 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-6 → 6-6 T. Babos 15-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 df A-40 ace 5-5 → 5-6 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. Babos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 4-5 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 3-5 T. Babos 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 S. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 T. Babos 0-15 df 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 T. Babos 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Babos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. Irina-Camelia Begu vs Daria Kasatkina (non prima ore: 10:00)



WTA Doha Irina-Camelia Begu • Irina-Camelia Begu 40 5 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 40 3 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 I. Begu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 5-3 I. Begu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 I. Begu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 I. Begu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Chia-Jung Chuang / Jelena Jankovic vs [4] Abigail Spears / Katarina Srebotnik (non prima ore: 10:30)



4. Laura Siegemund OR Monica Puig vs Yulia Putintseva OR [7] Timea Bacsinszky (non prima ore: 12:00)

5. Roberta Vinci OR [Q] Lauren Davis vs [Q] Christina Mchale OR [6] Elena Vesnina (non prima ore: 12:00)

6. [1/G] Yung-Jan Chan / Martina Hingis vs Kiki Bertens / Johanna Larsson (non prima ore: 13:00)



7. [O] Timea Babos / Daria Kasatkina vs [O] Olga Savchuk / Yaroslava Shvedova (non prima ore: 13:00)



Court 3 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Laura Siegemund vs Monica Puig



WTA Doha Laura Siegemund Laura Siegemund 0 1 Monica Puig Monica Puig 6 6 Vincitore: M. PUIG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Puig 30-0 40-0 1-5 → 1-6 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 M. Puig 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Puig 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-2 → 0-3 L. Siegemund 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Siegemund 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-5 → 0-6 M. Puig 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-3 → 0-4 M. Puig 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 M. Puig 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Madison Brengle vs Caroline Garcia (non prima ore: 10:00)



WTA Doha Madison Brengle Madison Brengle 15 1 Caroline Garcia • Caroline Garcia 40 3 2 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 M. Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 1-1 → 1-2 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Andreja Klepac / María José Martínez Sánchez vs [O] Timea Bacsinszky / Anastasia Rodionova (non prima ore: 13:00)



4. Raquel Atawo / Yifan Xu vs [2] Sania Mirza / Barbora Strycova (non prima ore: 13:00)



Court 4 – Ora italiana: 09:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Christina Mchale vs [6] Elena Vesnina



WTA Doha Christina Mchale • Christina Mchale 15 7 2 Elena Vesnina [6] Elena Vesnina [6] 40 5 2 2 palle break Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Mchale 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 C. Mchale 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Mchale 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-3 → 5-4 E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 5-3 C. Mchale 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Mchale 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. Mchale 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 E. Vesnina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace ace 0-1 → 0-2 C. Mchale 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [O] Kateryna Bondarenko / Elena Vesnina vs [G] Gabriela Dabrowski / Darija Jurak (non prima ore: 13:00)



