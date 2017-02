Grigor Dimitrov e le sue ambizioni: “voglio almeno raggiungere le ATP Finals di Londra”

Grigor Dimitrov è sicuramente uno dei migliori giocatori in questo inizio di 2017. Il 25enne bulgaro, vincitore nella giornata di domenica in quel di Sofia, si può ritenere il tennista più vittorioso dell’anno, con 14 successi e una sola sconfitta, agli Australian Open.

Grigor ha un chiaro obiettivo per la stagione in corso; vuole chiudere fra i primi otto della classifica mondiale: “Ho grandi ambizioni, voglio almeno raggiungere le ATP Finals di Londra”, ha dichiarato Dimitrov dopo aver vinto un bellissimo match con David Goffin nella “sua” Bulgaria.

“E’ senza dubbio il mio titolo più prestigioso. Vincere in casa è una cosa incredibile, ricorderò questa settimana per tutta la mia vita. E’ meraviglioso”, ha aggiunto l’ex fidanzato di Maria Sharapova nella conferenza stampa post-match.

All’Arena Armeec di Sofia si è registrato, per quasi tutta la settimana ed in particolare durante gli impegni di Dimitrov, il tutto esaurito: nella giornata di ieri erano ben 12.000 i tifosi presenti sulle tribune ad assistere all’atto finale della manifestazione: “E’ stata una settimana davvero emozionante. Giocare in casa è molto complicato, ero nervoso. Pubblico magnifico, ringrazio tutti per il supporto”, ha commentato Dimitrov.

Lorenzo Carini