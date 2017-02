ATP Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Fognini e Lorenzi sono teste di serie

Fabio Fognini e Paolo Lorenzi saranno impegnati la prossima settimana nel torneo ATP 250 di Buenos Aires.

ATP Buenos Aires 250 | Terra | $546.680

(1) Nishikori, Kei vs Bye

Schwartzman, Diego vs Bagnis, Facundo

Robert, Stephane vs Delbonis, Federico

Zeballos, Horacio vs (6) Sousa, Joao

(3) Ferrer, David vs Bye

(WC) Berlocq, Carlos vs Qualifier

(SE) Estrella Burgos, Victor vs Monteiro, Thiago

(PR) Robredo, Tommy vs (7) Fognini, Fabio

(5) Ramos-Vinolas, Albert vs Pella, Guido

(WC) Mayer, Leonardo vs Elias, Gastao

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (4) Carreno Busta, Pablo

(8) Lorenzi, Paolo vs Melzer, Gerald

Qualifier vs Olivo, Renzo

Dolgopolov, Alexandr vs (WC) Tipsarevic, Janko

Bye vs (2) Cuevas, Pablo