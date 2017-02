Janko Tipsarevic non pensa al ritiro: “Vedere che tra i primi giocatori al mondo ci sono dei trentenni mi stimola e incentiva a continuare”

Janko Tipsarevic affronta una nuova stagione con l’obiettivo di ritornare il tennista di qualche anno fa. A 32 anni, dopo un periodo pieno di infortuni, il serbo non pensa al ritiro: “Vedere che tra i primi giocatori al mondo ci sono dei trentenni mi stimola e incentiva a continuare”.

Tipsarevic ha dichiarato di sentirsi a posto fisicamente ed è pronto per una nuova scalata del ranking mondiale: “Ho tanta esperienza e voglio divertirmi il più possibile in ogni partita, come se fosse l’ultima. Obiettivo del 2017? Potrei mentire e dirvi che voglio entrare in Top-10, ma non penso di essere in grado. Voglio entrare fra i primi trenta ed essere testa di serie agli Australian Open 2018”.

Lorenzo Carini