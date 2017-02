Carlos Berlocq invoca il silenzio a Maradona: “Ad un certo punto gli ho chiesto di stare tranquillo, di non parlare quando Seppi colpiva la palla”

Non è stato sicuramente un buon inizio per la squadra Argentina di Davis Cup in svantaggio contro l’Italia per 2 a 0 nel primo turno.

La presenza di Diego Armando Maradaona tra gli spalti non ha certo aiutato con Carlos Berlocq che ha chiesto al campione del mondo 1986 di calmarsi.

“Diego era molto vicino al campo. Spesso mi ha chiamato con il mio nome, sapevo che era in quel settore. Ad un certo punto gli ho chiesto di stare tranquillo, di non parlare quando Seppi colpiva la palla. Non mi piace che il mio avversario venga disturbato quando si gioca il punto, ho visto alcune volte che quando Andreas colpiva la palla lui parlava e la cosa non andava sicuramente bene”.

“Lui però non ha ben capito cosa volessi dire ed ha iniziato a gridare. Io però ho preso la cosa nel modo migliore perché Diego è stato incredibile. Mi ha tifato anche quando era sotto di due set”.