Francesca Schiavone esce sconfitta al primo turno del Wta International di Taiwan. Vince la Jakupovic in due set.

Francesca Schiavone esce sconfitta al primo turno del WTA International di Taiwan (Cemento, $250.000).

La tennista milanese è stata superata dalla qualificata slovena Dalila Jakupovic, 25 anni, Nr. 156 Wta, con il punteggio di 7-6(2) 6-3 in un’ora e 46 minuti di gioco.

Match opaco da parte della nostra portacolori. La Leonessa ha lottato nel primo set, è andata vicino a vincerlo ma poi si è arresa pian piano all’evidenza dei fatti. L’avversaria non era irresistibile ma ha giocato in maniera intelligente, facendo il suo e portando a casa l’incontro.

Primo set: parte meglio la slovena, subito potente al servizio e aggressiva nei turni di servizio di Francesca.

La nostra giocatrice soffre in battuta, troppo, e le conseguenze non tardano ad arrivare. La Leonessa annulla una palla break nel secondo gioco ma nel quarto è già tempo di capitolare. E’ 3-1 Jakupovic.

L’avversaria fa il suo, senza spingere troppo e senza concedere troppi regali e la Schiavone, a poco a poco, rientra nel set.

Un settimo gioco combattuto e lungo permette alla slovena di mantenersi al comando ma Francesca si rende finalmente insidiosa arrivando sino alla palla break.

La Leonessa sale di ritmo mentre la tennista slovena inizia a sbagliare molto, soprattutto col rovescio. L’ennesimo rovescio in corridoio le costa il controbreak azzurro nel nono gioco. E’ 5-4 Jakupovic.

L’onda azzurra sembra continuare anche nel turno di servizio successivo della slovena ma, da 15-40, l’avversaria risale e riesce a tenere il turno di battuta.

L’esito naturale di questo set diventa così il tiebreak.

Il tiebreak vede la slovena salire sugli scudi, sbagliando pochissimo e attaccando con il piglio giusto.

Un servizio vincente della Jakupovic le vale il set. E’ 7-6(2) in un’ora e quattro minuti di gioco.

Secondo set: purtroppo Francesca non riesce a cambiare marcia.

L’avversaria si limita a sbagliare poco e a giocare pulito da fondo per andare nuovamente in vantaggio. Avviene in un lunghissimo terzo gioco dove, alla quarta palla break a disposizione, passa.

La Leonessa non riesce più a rendersi pericolosa sul servizio avversario e il parziale scivola via velocemente. Dopo 25 minuti è 4-2 Jakupovic.

Il parziale ha ormai poco da dire e, nel nono gioco, trova la sua conclusione. Francesca annulla quattro palle match all’avversaria ma nulla può sulla quinta.

Palla corta in rete e 6-3 Jakupovic in 41 minuti di gioco.

La partita punto per punto



WTA Taipei City Dalila Jakupovic Dalila Jakupovic 7 6 Francesca Schiavone Francesca Schiavone 6 3 Vincitore: D. JAKUPOVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Schiavone 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Jakupovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Schiavone 0-15 15-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 D. Jakupovic 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Jakupovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 5-4 F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-2 → 5-3 D. Jakupovic 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 D. Jakupovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Schiavone 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Jakupovic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

D. Jakupovic - F. Schiavone

01:44:38

1 Aces 0

2 Double Faults 3

59% 1st Serve % 50%

33/44 (75%) 1st Serve Points Won 28/40 (70%)

17/30 (57%) 2nd Serve Points Won 21/40 (53%)

5/6 (83%) Break Points Saved 9/12 (75%)

10 Service Games Played 11

12/40 (30%) 1st Return Points Won 11/44 (25%)

19/40 (48%) 2nd Return Points Won 13/30 (43%)

3/12 (25%) Break Points Won 1/6 (17%)

11 Return Games Played 10

50/74 (68%) Total Service Points Won 49/80 (61%)

31/80 (39%) Total Return Points Won 24/74 (32%)

81/154 (53%) Total Points Won 73/154 (47%)

156 Ranking 100

25 Age 36

N/A Birthplace Milan, Italy

N/A Residence Milan, Italy

N/A Height 5′ 5 1/2″ (1.66 m)

N/A Weight 132 lbs. (60 kg)

N/A Plays Right-Handed

N/A Turned Pro Pro (1998)

2/3 Year to Date Win/Loss 2/3

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 7

$146,527 Career Prize Money $10,866,359

Davide Sala