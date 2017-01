Roger Federer e la finale Slam conquistata a 35 anni. Ecco alcune statistiche

Ci sono varie statistiche per Roger Federer con la finale raggiunta all’Australian Open 2017.

Roger è diventato il tennista, con il peggior ranking, a raggiungere una finale del Grande Slam dai tempi di Robin Soderling che al Roland Garros 2009 perse poi proprio da Federer e se guardiamo a Melbourne, si arriva alla finale raggiunta da Jo-Wilfried Tsonga nel 2008.

Dagli US Open del 2002, nessun giocatore tra le prime 16 teste di serie è approdato in finale. In quell’occasione fu Pete Sampras che da n.17 del seeding vinse poi anche il torneo.

E’ il giocatore più anziano a raggiungere una finale del Grande Slam dai tempi di Ken Rosewall che agli US Open del 1974, approdò in finale a 39 anni.

E’ il terzo giocatore più anziano della storia a raggiungere una finale del Grand Slam con più di 35 anni di età.

Gli altri due sono il già citato Ken Rosewall e Mal Anderson, che nel 1972, a 36 anni, raggiunse la finale agli Australian Open dove però viene sconfitto da Ken Rosewall.

Per Roger questa sarà la 28 esima finale Slam in carriera ed è il giocatore che più presenze nella storia delle finali Slam. E ‘seguito da Novak Djokovic (21), Rafael Nadal (20) e Ivan Lendl (19).

*Le statistiche riguardano l’inizio dell’era Open